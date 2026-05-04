Rieccolo! Jonas Folger sostituisce Vinales a Le Mans: KTM in emergenza punta sul terzo tester

Jonas Folger di nuovo in MotoGP: disputerà il GP di Francia con KTM Tech3 come sostituto di Maverick Vinales ancora convalescente.

Jonas Folger torna nel paddock del Motomondiale. L'ex pilota Tech3 dell'era Yamaha ricomparirà in occasione del Gran Premio di Francia a Le Mans, Chi si rivede!torna nel paddock del Motomondiale. L'ex pilota Tech3 dell'era Yamaha ricomparirà in occasione del Gran Premio di Francia a Le Mans, in programma nel weekend , al posto di Maverick Vinales. Continua il recupero fisico del pilota spagnolo, che sta penando parecchio con quella spalla infortunata l'anno scorso in occasione dell'evento al Sachsenring... Pol Espargaro è fuori causa per infortunio, Dani Pedrosa ha confermato che non disputerà più nessun GP, quindi KTM ha dovuto puntare sul terzo tester, impegnato nel lavoro di sviluppo della KTM 990 RC R, oltre ad essere una sorta di mental coach nella nuova coppa dedicata.

Un ritorno in MotoGP per la prima volta dal 2023, quando ha sostituito Espargaro dopo il grave incidente di Portimao. Non dimentichiamo che in questo periodo Folger non è certo rimasto fermo, anzi è sempre impegnatissimo e non sono mancate le novità: l'anno scorso infatti si è lanciato in una nuova sfida, la mitica 8 Ore di Suzuka del Mondiale Endurance! Ora rieccolo nella classe regina del Motomondiale, per il momento solo per il GP di Francia, ma certo dipenderà sia dalla condizione fisica di Vinales che dai programmi di KTM.

"Sarà una grande sfida"

Chiaramente lo spagnolo di Tech3 è molto deluso, visto che s'era fissato proprio Le Mans come momento per tornare a competere in MotoGP. Ma la spalla dice ancora no, quindi sarà necessario puntare ad un altro round. Il problema è che appena sette giorni dopo l'evento in Francia tocca al GP in Catalunya... Si vedrà, per il momento Jonas Folger non nasconde l'entusiasmo per questo ritorno in MotoGP. "Ho una bella storia con questa squadra e sarà fantastico rivedere tutti". Lo ricordiamo, correva proprio con questo team nel 2017, anno in cui la Sindrome di Gilbert segnò la sua carriera. "Le Mans sarà una grande sfida: tornare in pista dopo tanti anni di assenza dalle corse e rimettersi in sella significherà adattarsi rapidamente e imparare molto durante il weekend. Sarà dura, senza dubbio, ma credo che gli aspetti positivi superino le difficoltà e non vedo l'ora. Non vedo l'ora.”

“Fin dall'inizio abbiamo detto che la salute e il recupero di Maverick sono la cosa più importante" ha aggiunto il team manager Nicolas Goyon. "Pur essendo dispiaciuti che non sarà con noi nella nostra gara di casa, lui conosce il suo corpo e sa quando sarà pronto a tornare. È un weekend importante per noi perché corriamo davanti ai nostri amici, familiari e tifosi, quindi sarà fantastico avere due moto di nuovo in pista e Jonas di nuovo con noi al Tech3. Dopo i test a Jerez, Enea ha fatto grandi progressi sulla moto e si sente fiducioso in vista del Gran Premio, quindi siamo positivi e fiduciosi di poter fare un ottimo weekend in casa.”