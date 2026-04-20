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Doppia tegola Tech3 KTM: Vinales out a Jerez, Espargaro non può sostituirlo per infortunio

MotoGP
di Diana Tamantini
lunedì, 20 aprile 2026 alle 11:09
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Tech3 KTM che guaio: ci sarà solo Bastianini a Jerez, sia Vinales che il tester Espargaro sono fermi per infortuni.
È passato un mese dall'ultimo Gran Premio della MotoGP, ma Tech3 KTM non potrà partecipare all'evento a Jerez con la formazione al completo né con un possibile sostituto. Maverick Vinales, lo ricordiamo, aveva preso la decisione precauzionale di fermarsi anzitempo ad Austin dopo aver scoperto che una vite inserita durante un precedente intervento alla spalla si era spostata. Il recupero va avanti senza intoppi, ma lo spagnolo non è ancora abbastanza in forma per tornare a competere e l'obiettivo al momento è il prossimo evento a Le Mans.
Ecco quindi che si presenta il secondo problema: il tester KTM Pol Espargaro avrebbe dovuto sostituire Vinales per il GP di Spagna dei prossimi giorni. Ma un infortunio alla mano subito in questi giorni gli impedisce di rispondere presente alla chiamata di Tech3. Con il tempo limitato prima della ripartenza del Mondiale MotoGP, sia KTM che la squadra ora guidata da Gunter Steiner hanno deciso di lasciar perdere la ricerca di un altro possibile sostituto e di concentrare tutti i propri sforzi su una sola moto e su un solo pilota, Enea Bastianini.
-> Tutti gli orari TV e streaming del Gran Premio di Spagna a Jerez

"Non cerchiamo queste situazioni, ma continuano a presentarsi"

“La cosa più importante per noi è il recupero di Maverick" ha sottolineato il team manager Nicolas Goyon. "La pausa nel calendario gli ha permesso di dedicare tempo prezioso alla riabilitazione e speriamo che salti solo questa gara. Sembra essere sulla buona strada per tornare a Le Mans, il che è molto positivo. È un peccato che Pol, il nostro pilota di riserva, si sia infortunato, perché lo conosciamo bene e sarebbe stato un valido rinforzo per il team nel weekend di Jerez. Con poco tempo a disposizione prima dell'evento, abbiamo valutato tutte le opzioni possibili, ma alla fine la decisione è stata quella di concentrarci sull'utilizzo di una sola moto per questo round.”
“Non cerchiamo queste situazioni, ma in qualche modo continuano a presentarsi" ha aggiunto con un po' di amarezza Gunther Steiner. "Certo, c'è un po' di ironia, ma la realtà è che non è così che volevamo arrivare a Jerez. Prima Maverick che si sta ancora riprendendo, poi Pol che si infortuna alla mano... Abbiamo valutato le alternative, ma dobbiamo anche prendere decisioni sensate che siano giuste per la squadra e per il progetto nel suo complesso. L'aspetto positivo è che Enea arriva a questo weekend con un buon slancio dopo Austin, e questo ci dà una solida base da cui ripartire in vista della prima tappa europea della stagione.”

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Tech3

diDiana Tamantini

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