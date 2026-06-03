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Lecuona in MotoGP con Gresini, ma il piano A era diverso: il retroscena sul rifiuto

Superbike
di Matteo Bellan
mercoledì, 03 giugno 2026 alle 16:17
Nicolò Bulega e Iker Lecuona piloti Aruba Ducati Superbike in posa sorridenti per una foto
Lecuona ritrova la MotoGP dopo il rifiuto di Bulega: il retroscena
Lo spagnolo sale sulla Desmosedici dopo il no del dominatore SBK, che ha fatto una scelta saggia: avrà la sua grande occasione in top class nel 2027.
Alex Marquez si è infortunato nella gara di Barcellona, ha dovuto saltare il GP al Mugello e salterà anche quello a Balaton Park. Se in Italia il suo posto è stato preso dal tester ducatista Michele Pirro, invece in Ungheria sarà Iker Lecuona guidare la Desmosedici GP26 del vice campione del mondo MotoGP 2026. Per il pilota del team Aruba Ducati Superbike si tratta di un ritorno, visto che ha già corso nella top class del Motomondiale sia da pilota titolare sia da sostituto.

Iker Lecuona: i precedenti in MotoGP

Il debutto del 26enne spagnolo in MotoGP avvenne in occasione del Gran Premio della Comunità Valenciana 2019, quando venne chiamato a sostituire l’infortunato Miguel Oliveira nel team KTM Tech3. Nel 2020 fece il salto definitivo dalla Moto2 alla classe regina proprio con la squadra di Hervé Poncharal e con il portoghese come compagno.
Iker Lecuona pilota Ducati SBK festeggia ad Aragon
Iker Lecuona: i precedenti in MotoGP
Primo anno non semplice: 27 punti totalizzati e 20° posto nella classifica finale. Due volte 9° (GP d’Austria e GP di Teruel) come piazzamenti migliori e tre gran premi finali saltati causa Covid-19. Nel 2021 ebbe Danilo Petrucci come teammate, i punti conquistati furono 39, con tre piazzamenti nella top 10 (6° posto in Austria il migliore) e ancora 20° posto finale. Non fu confermato (QUI il racconto di Iker) e dovette migrare nel Mondiale Superbike, firmando con il team Honda HRC, per il quale ha corso tra il 2022 e il 2025.
Nel 2023 prese parte a sette gran premi MotoGP come sostituto. Si ritrovò a rimpiazzare di Marc Marquez e Joan Mir del team ufficiale Repsol Honda e di Alex Rins del team satellite Honda LCR. Non collezionò neanche un punto, arrivò per due volte 16° (Jerez e Barcellona). La sua ultima apparizione in top class è stata quella del 19 novembre 2023 nella gara GP del Qatar (ritiro), disputata con la squadra di Lucio Cecchinello. A Balaton Park vestirà i colori del team BK8 Gresini e avrà l’occasione di guidare la Ducati Desmosedici, sicuramente una moto migliore della Honda RC213V che si ritrovò tra le mani nel 2023.

Bulega ha detto no: focus sulla Superbike

Quando Lecuona è stato annunciato come sostituto di Alex Marquez a Balaton Park, qualcuno si è chiesto perché non sia toccato a Nicolò Bulega indossare la tuta del team BK8 Gresini. La risposta l’ha data lo stesso pilota emiliano già al termine del round Superbike ad Aragon: “Onestamente - ha dichiarato ai canali ufficiali WorldSBK - c’era la possibilità di andare a Balaton, perché purtroppo Alex Marquez è infortunato. Però ho deciso di rimanere concentrato sulla Superbike, perché adesso siamo in un buon momento e non è il caso di prendere rischi”.
Nicolò Bulega pilota Ducati Superbike seduto dentro il box del team Aruba Racing
Bulega ha detto no: focus sulla Superbike
Sarebbe stato sicuramente interessante vederlo in sella alla Ducati Desmosedici GP26, però è normale che non voglia rischiare di infortunarsi e di perdere un titolo mondiale SBK che è destinato a finire nelle sue mani. Scelta saggia, matura.
Bulega nel 2025 aveva accettato di rimpiazzare Marc Marquez nelle ultime gare del calendario, però la stagione Superbike era terminata e quindi intraprese quella sfida, dopo aver ricevuto l’ok per testare la Ducati MotoGP in un test privato. Salvo colpi di scena, il pilota emiliano correrà in top class dal 2027, quando dovrebbe approdare nel team Pertamina Enduro VR46. Non ci sono ancora le firme, ma le parti sembrano vicine all’accordo totale.

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Nicolò Bulega

diMatteo Bellan

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