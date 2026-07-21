Questo weekend il quarto round del CIV 2026 a Misano: gare in diretta su FedermotoTV e Sky Sport, in differita su Automoto 510.
Il CIV si appresta ad affrontare la seconda trasferta a Misano Adriatico del calendario. Questo weekend si corre al Misano World Circuit Marco Simoncelli, teatro dell'attesissima "Racing Night", quarto round della stagione 2026 con le prime manche delle classi Superbike
e Supersport in agenda sabato 25 luglio sotto le luci dei riflettori. Un appuntamento a dir poco emozionante e suggestivo, con molteplici opportunità per gli appassionati di non perdere un singolo istante della serie tricolore. FedermotoTV garantirà via streaming una copertura pressoché totale dell'evento, mentre due broadcaster (Sky Sport ed Automoto 510) trasmetteranno le gare in TV.
IL CIV SU FEDERMOTOTV
Piattaforma ormai collaudata nel corso degli anni, FedermotoTV offrirà (previo abbonamento) la possibilità di seguire in diretta l'azione in pista. Da sabato pomeriggio saranno visibili tutte le gare delle classi Superbike, Supersport, Sportbike, Moto3 e Moto4. Inoltre, non mancherà la diffusione delle svariate serie monomarca che affiancheranno il CIV a Misano Adriatico. Questo il caso di Suzuki GSX-8R Cup, Trofeo Aprilia RS 660, V2 Future Champ Ducati Academy, Yamaha R7 Cup e Pro Honda CBR 600RR Cup by Improve. Doveroso ricordare che, come recita il Regolamento Velocità
, in via del tutto eccezionale il weekend della Racing Night non prevede la disputa della Superpole Race.
IL CIV SU SKY SPORT
Passando alla TV, anche quest'anno Sky Sport manderà in onda il CIV su Sky Sport MotoGP. Per l'appuntamento della Racing Night di Misano sarà garantita la diretta di tutte le gare delle classi Superbike, Supersport, Sportbike, Moto3 e Moto4 sul canale 208.
IL CIV SU AUTOMOTO 510
A partire dal round del Mugello, Automoto 510 si è unita all'elenco delle TV che trasmettono quest'anno il CIV. Le gare di Misano Adriatico troveranno spazio in differita sul canale 510 del DTT nella serate di mercoledì 29 e giovedì 30 luglio dalle 21:00.
DUNLOP CIV 2026
Programma Round 4, Misano - Racing Night
Giovedì 23 luglio
20.50-21.15 Prove Libere 1 Supersport
21.20-21.45 Prove Libere 1 Superbike
Venerdì 24 luglio
09.00-09.20 Prove Libere 1 Suzuki GSX-8R Cup
09.25-09.45 Prove Libere Trofeo Aprilia RS 660
09.50-10.10 Prove Libere V2 Future Champ Ducati Academy
10.15-10.40 Prove Libere Moto4
10.45-11.10 Prove Libere Sportbike
11.15-11.40 Prove Libere Moto3
11.45-12.10 Prove Libere 2 Superbike
12.15-12.40 Prove Libere 2 Supersport
12.45-13.05 Prove Libere 1 Yamaha R7 Cup
13.10-13.30 Prove Libere Pro Honda CBR 600RR Cup by Improve
14.30-14.50 Prove Libere 2 Suzuki GSX-8R Cup
14.30-14.50 Prove Libere 2 Trofeo Aprilia RS 660
14.55-15.15 Prove Libere 2 Yamaha R7 Cup
15.20-15.40 Qualifiche 1 V2 Future Champ Ducati Academy
15.45-16.10 Qualifiche 1 Moto4
16.15-16.40 Qualifiche 1 Sportbike
16.45-17.10 Qualifiche 1 Moto3
17.15-17.35 Prove Libere 2 Pro Honda CBR 600RR Cup by Improve
20.55-21.20 Qualifiche 1 Supersport
21.25-21.50 Qualifiche 1 Superbike
Sabato 25 luglio
09.00-09.20 Qualifiche 1 Suzuki GSX-8R Cup
09.25-09.45 Qualifiche 1 Trofeo Aprilia RS 660
09.50-10.10 Qualifiche 1 Yamaha R7 Cup
10.15-10.35 Qualifiche 2 Moto4
10.40-11.00 Qualifiche 2 Sportbike
11.05-11.25 Qualifiche 2 Moto3
11.30-11.50 Qualifiche 2 Supersport
11.55-12.15 Qualifiche 2 Superbike
12.20-12.40 Qualifiche 2 V2 Future Champ Ducati Academy
12.45-13.05 Qualifiche 2 Pro Honda CBR 600RR Cup by Improve
14.05-14.25 Qualifiche 2 Suzuki GSX-8R Cup
14.30-14.50 Qualifiche 2 Trofeo Aprilia RS 660
14.55-15.15 Qualifiche 2 Yamaha R7 Cup
15.30 Gara 1 Moto4
16.10 Gara 1 Sportbike
16.50 Gara 1 Moto3
17.30 Gara 1 V2 Future Champ Ducati Academy
18.10 Gara 1 Pro Honda CBR 600RR Cup by Improve
20.55 Gara 1 Supersport
21.40 Gara 1 Superbike
Domenica 26 luglio
09.10 Gara Suzuki GSX-8R Cup
09.50 Gara Trofeo Aprilia RS 660
10.30 Gara Yamaha R7 Cup
11.10 Gara 2 V2 Future Champ Ducati Academy
11.50 Gara 2 Moto3
12.35 Gara 2 Moto4
14.20 Gara 2 Superbike
15.10 Gara 2 Supersport
16.00 Gara 2 Sportbike
16.45 Gara 2 Pro Honda CBR 600RR Cup by Improve
Photo Courtesy: Civ.tv
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