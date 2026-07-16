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Simone Saltarelli pronto al rientro nel CIV Superbike

In Pista
di Andrea Periccioli
giovedì, 16 luglio 2026 alle 20:00
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Simone Saltarelli finalmente a pieno regime post-infortunio: dopo la 8 ore di Spa del FIM EWC correrà alla Racing Night del CIV Superbike.
Non sarà più impegnata in forma ufficiale, eppure Aprilia sta vivendo un buon momento nel CIV Superbike. Ad Imola è arrivato il primo podio stagionale a firma di Luca Bernardi, splendido terzo in Gara 2 con una privatissima RSV4 1100 RR gestita in proprio, mentre Luca Vitali sin qui ha occupato frequentemente la Top-10 con il progetto familiare Vitali Racing Team. Il prossimo weekend a Misano la casa di Noale andrà a caccia di conferme, ritrovando in pista Simone Saltarelli.

CIV SUPERBIKE PART TIME

Dal 2025 pilota Aprilia tra CIV Superbike e Mondiale Endurance, Simone Saltarelli avrebbe dovuto limitare le sue apparizioni nella top class tricolore a soli quattro appuntamenti previsti dal calendario 2026 complici le concomitanze con il FIM EWC. Un programma suo malgrado pregiudicato da un brutto infortunio rimediato lo scorso mese di aprile alla 24 ore di Le Mans.

OPERAZIONE E LUNGO STOP

A seguito di una rovinosa caduta nel corso dei Test pre-evento, Simone Saltarelli era stato operato d'urgenza alla mano sinistra per la ricostruzione del legamento con annessa amputazione di due falangi del dito mignolo. Per questa ragione, l'originario di Senigallia ha saltato gioco-forza la 24 ore di Le Mans ed i successivi round del CIV Superbike di Misano-1 e Mugello.

RITORNO VINCENTE

Osservato oltre un mese di stop forzato, Simone Saltarelli è tornato in gara lo scorso 6 giugno alla 8 ore di Spa, assicurandosi al primo colpo la vittoria di classe Superstock con la RSV4 Factory 1100 #49 di REVO-M2 Racing in equipaggio con Kevin Calia e Flavio Ferroni. Se il team di riferimento Aprilia per il FIM EWC ha poi deciso di rinunciare alla 8 ore di Suzuka per costi logistici spropositati, puntando tutto sulla finalissima del Bol d'Or in agenda il 19-20 settembre prossimi, nel giro di pochi giorni il 40enne marchigiano avrà la possibilità di rifarsi a Misano nel CIV Superbike, dove manca all'appello dal conclusivo "triple header" disputatosi al Mugello nell'ottobre 2025.

SPECIAL GUEST

Simone Saltarelli è infatti atteso al via del round della Racing Night, verosimilmente in appoggio al Vitali Racing Team con alcuni tecnici e meccanici della casa madre al seguito. In funzione di questo appuntamento, di recente ha svolto una sessione di Test privati a Misano con una RSV4 1100 RR in configurazione CIV Superbike (vedi foto d'apertura). Oltre a "Salta", sul tracciato intitolato al compianto Marco Simoncelli si sono ritrovati svariati team della serie tricolore, compreso il B-Max Racing Team al lavoro con Michael Ruben Rinaldi e, un po' a sorpresa, Lukas Tulovic. Una presenza tutt'altro che casuale, con il Campione IDM in carica che dovrebbe prendere parte eccezionalmente alla Racing Night con la seconda Ducati Panigale V4 della compagine di Massimo Buna.

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