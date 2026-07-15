Marc Marquez: cosa cambia nel box Ducati dopo il Sachsenring

Ducati ritorna a sorridere prima della pausa estiva, dopo un inizio di campionato MotoGP in cui la corsa al titolo sembrava compromessa dall'avanzata Aprilia. La vittoria al Sachsenring riporta Marc Marquez nelle zone di vertice, pronto a difendere la corona iridata conquistata l'anno scorso con la Rossa.

Dall'operazione alla lotta per il Mondiale

Sembrava un ritorno impossibile, ma con Marc Marquez tutto può succedere. Dopo il successo di Bezzecchi al Mugello, il fenomeno di Cervera distava oltre cento punti dal leader di classifica. Per molti era un Mondiale già scritto, con la Casa di Noale super favorita nell'assalto al trono della MotoGP. Invece, dopo la tappa italiana tutto è cambiato, nonostante l'intervento chirurgico subito da Marc dopo il GP di Le Mans, anticipato a causa di un infortunio al piede sinistro. Una doppia operazione, dove i medici hanno riaperto la ferita al braccio per rimuovere una vite a dir poco fastidiosa. Come nel 2022, la scelta rischiosa ha dato i suoi frutti.

La 'remuntada' di Marquez

La rimonta ha preso il via al Balaton Park, con una doppia vittoria che gli ha fruttato 37 punti in un week-end, in concomitanza con il doppio zero di Bezzecchi. Il distacco si era ridotto già a 72 punti. Stessa musica a Brno, dove Marquez centra il podio nella MotoGP Sprint e un altro trionfo nella gara domenicale. Il campione della Ducati aveva guadagnato un'altra posizione in classifica , portandosi a -40 dalla vetta.

Ad Assen il nove volte campione ha dovuto giocare in difesa e limitare i danni, in attesa del circuito amuleto del Sachsenring. Qui un'altra doppietta e altri 27 punti cruciali per riaprire la corsa al titolo mondiale, superando persino l'infortunato Bezzecchi. Ora il pilota Ducati è terzo, a 18 punti dal leader Jorge Martin e a -4 dal riscoperto ai Ogura. 400 punti ancora in palio fino al termine del Motomondiale. La partita è aperta. Ma soprattutto, mai dare per spacciato il re.

Tardozzi invita alla prudenza

Ducati arriva alla pausa estiva con il titolo MotoGP 2026 che non è più un obiettivo impossibile. Davide Tardozzi, team manager della Ducati Lenovo, invita alla prudenza e spera in un pieno recupero fisico del fuoriclasse catalano durante lo stop. "Marc è molto forte mentalmente, ma incontreremo dei problemi nella prossima gara, dopo la pausa, perché Silverstone sarà una pista dove le Aprilia saranno molto veloci. Dobbiamo rimanere calmi e concentrarci sul campionato, anche se è ancora lontano", ha detto ad 'AS'.

I commenti di Poggiali e Grassilli

Manuel Poggiali, rider coach Ducati, era entusiasta della prestazione di Marquez in Germania. "La classifica parla da sola. È vero che eravamo a molti punti di distanza, ma è anche vero che in un campionato così lungo tutto è possibile. Ci sono momenti durante la stagione in cui bisogna saper soffrire e momenti in cui bisogna vincere... Marc è come un gatto, ha nove vite, o anche più vite di un gatto. La cosa straordinaria di lui è la sua capacità di soffrire e di regalarci vittorie straordinarie come questa".

Al Sachsenring non c'era Gigi Dall'Igna, per festeggiare il suo 60° compleanno con la famiglia. Per lui non poteva esserci miglior regalo. A fare le veci il direttore sportivo Mauro Grassilli. "Andare in vacanza con questo risultato è molto bello: per il morale, per la classifica, per il marchio, per la squadra, per lo spogliatoio", ha detto ai microfoni del giornale spagnolo 'Marca'. "È stata una cosa buona sottoporsi all'operazione, tutto quello che ha fatto, prendersi un po' di tempo. Ora cerchiamo di raccogliere ciò che abbiamo seminato nella prima parte della stagione".