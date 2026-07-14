Pecco Bagnaia, la musica non cambia: la soluzione è nel team Gresini?

Marquez vince e si avvicina alla testa della classifica, mentre il futuro pilota Aprilia continua ad avere dei problemi e a non riuscire a risolverli.

Team Ducati Lenovo MotoGP a due volti. Se da una parte c'è Marc Marquez che continua a rimontare punti e che è reduce da un weekend di vittorie al Sachsenring, dall'altra parte c'è Francesco Bagnaia alle prese con i soliti limiti che non gli consentono di essere competitivo quanto vorrebbe.

Come ha dichiarato lui stesso più volte, la Desmosedici GP26 rappresenta un passo in avanti rispetto alla GP25 in termini di feeling con l'anteriore, venendo così incontro a quello che è il suo stile di guida naturale. Ma non basta. Infatti, quest'anno sta avendo dei problemi legati alla mancanza di grip posteriore, elemento che lo limita sia in ingresso sia in uscita dalle curve. Nonostante il tanto lavoro fatto in questi mesi, il punto debole di Pecco non è stato ancora eliminato.

MotoGP, Bagnaia deve "copiare" Alex Marquez?

Dopo il sesto posto nella gara MotoGP al Sachsenring, il tre volte campione del mondo ha ribadito cosa lo stia limitando: "Non abbiamo risolto il problema che abbiamo dalla prima gara, che è quello di non avere grip al posteriore. Non riesco a sfruttare efficacemente la ruota posteriore per curvare e per accelerare".

Pecco Bagnaia deve copiare Alex Marquez?

Guardare i dati del team BK8 Gresini potrebbe essere di aiuto: "L'unico pilota Ducati che aveva il mio stesso problema era Alex Marquez - spiega Bagnaia - ma dopo Jerez il team Gresini ha fatto un grande miglioramento e l'ha risolto. Spero che durante la pausa estiva anche noi riusciremo a capire come poterlo fare".

Alex Marquez guida una Ducati Desmosedici GP26, pertanto i suoi dati possono essere utili a Bagnaia e alla sua squadra. Chiaramente, fare copia-incolla non è sufficiente per sistemare tutto, altrimenti sarebbe già stato fatto. Ma le settimane di pausa (il GP a Silverstone è in programma nel weekend 7-9 agosto) aiuteranno il team di Pecco ad analizzare meglio le informazioni e a produrre possibili soluzioni.

Riconoscimento per Pecco e non solo

Bagnaia nominato Ambasciatore della Diplomazia dello Sport

Oggi il Ministero degli Affari Esteri ha ospitato l’evento speciale “Moto d’Italia – Cultura oltre la pista”, celebrando il profondo legame tra il motorsport italiano, la cultura e il prestigio mondiale. L’evento ha visto l’intervento del Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e Ministro degli Affari Esteri, On. Antonio Tajani. Un momento storico: Bagnaia è stato ufficialmente nominato Ambasciatore della Diplomazia dello Sport. Il due volte iridato MotoGP era accompagnato da figure di spicco di Ducati Corse.