Retroscena di mercato: Bagnaia ha rifiutato un'offerta 'monster'

Pecco Bagnaia correrà con Aprilia per le prossime quattro stagioni di MotoGP. Dopo mesi di indiscrezioni, l'annuncio è arrivato a ridosso del Gran Premio di Assen, contemporaneamente agli annunci di Marquez e Acosta in Ducati factory. Il pilota piemontese lascia la Desmosedici dopo otto anni per unirsi alla casa di Noale, aprendo la nuova era dei motori 850cc e delle gomme Pirelli in sella alla RS-GP.

Pecco ha rifiutato la Yamaha

La firma di Bagnaia con l'Aprilia era di dominio pubblico già da mesi, si attendeva soltanto l'annuncio ufficiale. Il vero retroscena interessante è il rifiuto dell'offerta della Yamaha, marchio tanto caro al suo vate Valentino Rossi. Il costruttore giapponese voleva un pilota veloce ed esperto per mettere a punto la moto e senza badare a spese. Gli uomini di Iwata gli avevano offerto ben 10 milioni a stagione per saltare sulla M1 e cercare di ritrovare la luce in fondo al tunnel dopo anni molto complicati.

Yamaha spera nella nuova era della MotoGP per rimescolare le carte, ritrovandosi fanalino di coda nonostante la presenza del campione del mondo Fabio Quartararo. Da qui la scelta di offrire una cifra astronomica a Pecco Bagnaia che, dopo aver valutato attentamente la proposta, ha rifiutato. In un periodo in cui gli stipendi dei piloti stanno subendo un deciso calo! Alla fine l'allievo della VR46 Academy ha preferito abbracciare il progetto Aprilia, con un contratto quadriennale. Probabilmente, quindi, chiudendo qui la sua carriera.

Il retroscena svelato da Rivola

A svelare il retroscena è il boss di Aprilia Racing, Massimo Rivola. "Se ha scelto noi, è perché crede di poter battere qualcuno che, non dico lo abbia sottovalutato, ma ha preferito altri piloti, nonostante sia il pilota che ha riportato il titolo mondiale alla Ducati. Inoltre ha rinunciato a uno stipendio più alto che gli offriva la casa giapponese", ha detto il team principal a Motorsport.com.