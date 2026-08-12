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Superbike, BMW non resta a guardare: test a Magny-Cours per recuperare su Ducati

Superbike
di Matteo Bellan
mercoledì, 12 agosto 2026 alle 20:15
Danilo Petrucci guida la BMW M 1000 RR Superbike a Magny-Cours
Superbike, BMW reagisce: test a Magny-Cours con Oliveira, Petrucci e van der Mark
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La casa italiana domina, la concorrenza rincorre: in Francia, sede del proprio round SBK, c'è chi si è messo al lavoro.
Il campionato mondiale Superbike 2026 è monopolizzato dalla Ducati, che sta lasciando solo le briciole agli altri costruttori della griglia. Con la nuova Panigale V4 R ha vinto tutte le gare e ha spesso monopolizzato il podio. Una situazione imbarazzante per la concorrenza, mai in grado di impensierirla davvero.
BMW si era abituata a vincere grazie al fenomenale Toprak Razgatlioglu, capace di condurre la M 1000 RR alla vittoria di due titoli piloti consecutivi, i primi della casa tedesca in SBK. Ma con l'addio del turco, lo scenario è completamente cambiato.

Mondiale Superbike 2026, BMW senza vittorie con Oliveira e Petrucci

I podi BMW nel Mondiale Superbike 2026 sono stati solo quattro, tutti conquistati da Miguel Oliveira, tre volte terzo nella "sua" Portimao e anche in Gara 1 al Balaton Park Circuit, dove si è poi infortunato. Il portoghese ha saltato i round a Most e ad Aragon, facendo ritorno a Misano Adriatico. In Italia un weekend incoraggiante, considerando le sue condizioni fisiche non ottimali, poi un tracollo a Donington Park.
In Inghilterra sia Oliveira sia il rientrante Danilo Petrucci (infortunato a Most) hanno faticato tantissimo, non riuscendo a chiudere nessuna delle tre manche in top 10. Addirittura, nella Superpole Race hanno occupato il fondo della classifica. Il team ROKiT BMW Motorrad WorldSBK aveva fatto un test a Donington Park qualche settimana prima, è stata una sorpresa vederlo così in difficoltà.

Test SBK a Magny-Cours: ci sono anche van der Mark, Honda e una Ducati

La casa di Monaco di Baviera non è soddisfatta della stagione 2026, i 106 punti conquistati da Oliveira e i 48 di Petrucci sono molto al di sotto delle aspettative. Per cercare di ridurre il gap nei prossimi appuntamenti del calendario Superbike e per prepararsi anche in vista di un 2027 che avrà delle novità, BMW è andata a Magny-Cours per svolgere due giorni di test. Trattandosi della pista del prossimo round (4-6 settembre) è una grande occasione per farsi trovare pronta alla ripresa del campionato.
Come spiegato dai colleghi di Speedweek, assieme alla coppia Oliveira-Petrucci c'è anche il tester Michael van der Mark, presenza molto importante: l'olandese ha esperienza con la M 1000 RR e può essere di grande aiuto nello sviluppo. In Francia c'è anche il team Honda HRC con Jake Dixon e Somkiat Chantra, due rookie di questo Mondiale SBK che hanno bisogno di macinare chilometri con la CBR1000RR Fireblade SP. Presente pure il team Elf Marc VDS con Sam Lowes, che dovrà raccogliere dati che poi saranno sfruttati dagli altri piloti Ducati nel weekend di gara.

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