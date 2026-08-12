La casa italiana domina, la concorrenza rincorre: in Francia, sede del proprio round SBK, c'è chi si è messo al lavoro.

Il campionato mondiale Superbike 2026 è monopolizzato dalla Ducati, che sta lasciando solo le briciole agli altri costruttori della griglia. Con la nuova Panigale V4 R ha vinto tutte le gare e ha spesso monopolizzato il podio. Una situazione imbarazzante per la concorrenza, mai in grado di impensierirla davvero.

BMW si era abituata a vincere grazie al fenomenale Toprak Razgatlioglu, capace di condurre la M 1000 RR alla vittoria di due titoli piloti consecutivi, i primi della casa tedesca in SBK. Ma con l'addio del turco, lo scenario è completamente cambiato.

Mondiale Superbike 2026, BMW senza vittorie con Oliveira e Petrucci

I podi BMW nel Mondiale Superbike 2026 sono stati solo quattro, tutti conquistati da Miguel Oliveira, tre volte terzo nella "sua" Portimao e anche in Gara 1 al Balaton Park Circuit, dove si è poi infortunato. Il portoghese ha saltato i round a Most e ad Aragon, facendo ritorno a Misano Adriatico. In Italia un weekend incoraggiante, considerando le sue condizioni fisiche non ottimali, poi un tracollo a Donington Park.

In Inghilterra sia Oliveira sia il rientrante Danilo Petrucci (infortunato a Most) hanno faticato tantissimo, non riuscendo a chiudere nessuna delle tre manche in top 10. Addirittura, nella Superpole Race hanno occupato il fondo della classifica. Il team ROKiT BMW Motorrad WorldSBK aveva fatto un test a Donington Park qualche settimana prima, è stata una sorpresa vederlo così in difficoltà.

Test SBK a Magny-Cours: ci sono anche van der Mark, Honda e una Ducati

La casa di Monaco di Baviera non è soddisfatta della stagione 2026, i 106 punti conquistati da Oliveira e i 48 di Petrucci sono molto al di sotto delle aspettative. Per cercare di ridurre il gap nei prossimi appuntamenti del calendario Superbike e per prepararsi anche in vista di un 2027 che avrà delle novità , BMW è andata a Magny-Cours per svolgere due giorni di test. Trattandosi della pista del prossimo round (4-6 settembre) è una grande occasione per farsi trovare pronta alla ripresa del campionato.