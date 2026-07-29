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BMW ecco l'arma anti-Ducati: nuova moto per tornare padrona della Superbike

Superbike
di Alessio Piana
mercoledì, 29 luglio 2026 alle 7:41
BMW Motorrad
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Tra gli artefici del primo, storico podio di BMW Motorrad e per un costruttore non-giapponese alla 8 ore di Suzuka, Michael van der Mark nei giorni scorsi è tornato in azione.
Tra un track day ad Assen e l'altro, in gran segreto (più o meno...) ha preso parte ad una sessione di prove private per conto del BMW Motorrad World Superbike Test Team. Più che ai restanti eventi previsti dalla stagione 2026, già finalizzata all'anno venturo o, al più tardi, addirittura al 2028. Con una moto nuova di zecca.

SETTE BMW OMOLOGATE

La casa dell'Elica, lo si è visto negli ultimi anni, di nuove versioni della M 1000 RR ne ha omologate a bizzeffe. Lo testimonia il fatto che, tra la S 1000 RR e la M 1000 RR, sono addirittura 7 i differenti modelli omologati FIM, eleggibili per correre nel Mondiale Superbike (e nella top class EWC dell'Endurance). L'ultima in ordine di tempo, sigla K66 MU 2, risale al febbraio 2025, rappresentando la moto che ha accompagnato Toprak Razgatlioglu verso la conquista del suo ultimo titolo iridato Superbike.

ARRIVA LA NUOVA BMW SUPERBIKE

Di fatto il modello corrente attualmente a disposizione di Miguel Oliveira e Danilo Petrucci, ma tra pochi mesi arriverà una moto tutta nuova. Di certo la contemporanea M 1000 RR verrà aggiornata con migliorie, per quanto è previsto il lancio di una versione completamente inedita al più tardi per il 2028. Manterrà sempre la sigla attuale (S/M 1000 RR), ma con un motore e telaio (di partenza il celebre "superconcesso" del 2024?) rivisti, oltre che una veste aerodinamica profondamente rinnovata.

BMW RINNOVA L'IMPEGNO NELLO SPORT

Con la nuova S/M 1000 RR, BMW rinnova così l'impegno nel motociclismo ad alti livelli. Nell'Endurance con l'obiettivo di conquistare il primo titolo iridato della propria storia, in Superbike con l'intento di contendere a Ducati la conquista del mondiale, conseguito nel biennio 2024-2025. Con Miguel Oliveira che potrebbe restare per il 2027, affiancato da un secondo pilota attualmente in fase di definizione, che si tratti di Manu Gonzalez o Jack Miller.

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Bmw Motorrad

diAlessio Piana

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