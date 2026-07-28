Anche il pilota Bimota esprime l'esigenza di fare dei cambiamenti in SBK per porre un freno al dominio ducatista.

Il campionato mondiale Superbike 2026 non sta regalando particolari emozioni, è sotto gli occhi di tutti. Ducati ha costruito una nuova Panigale V4 R che si è rivelata molto superiore alle altre moto della griglia. Nicolò Bulega ha vinto 23 gare su 24 totali, il suo compagno di squadra Iker Lecuona ne ha conquista una. Gli altri costruttori hanno faticato anche a lottare per il podio, solo Bimota e BMW ci sono salite.

Superbike 2026: i risultati di Bimota

Bimota è seconda nella classifica costruttori, però con un ritardo enorme rispetto a Ducati: 496 punti contro 220. Axel Bassani ha conquistato 2 podi a Phillip Island, dove si è classificato secondo per due volte. Anche Alex Lowes è salito sul podio in Australia: terzo posto in Gara 2. Poi nessuno dei due è più riuscito a ripetersi. Bassani ce la stava facendo a Misano nell'ultima manche, ma è sorprendentemente caduto quando era vicino all'obiettivo.

In generale, c'è da dire anche sulla griglia SBK ci sono solo due KB998 Rimini, quindi lo sviluppo della moto romagnola procede diversamente, con meno dati a disposizione. Il potenziale della Panigale V4 R è maggiore, non ci sono dubbi, però con nove piloti ducatisti in pista il compito della concorrenza si presenta abbastanza complicato. Bimota ha due moto, BMW e Honda idem, Kawasaki una. L'unica che ne ha sei è Yamaha, però la R1 è un modello abbastanza datato e sembra essere arrivata da tempo al limite in termini di sviluppo.

Situazione SBK: cosa dice Alex Lowes

Ci sono delle discussioni in corso tra FIM, MotoGP Group (ex Dorna) e MSMA (costruttori) per capire come poter rendere più interessanti e spettacolari le gare. Inevitabilmente, servirà passare da una modifica del regolamento tecnico per ottenere un maggiore equilibrio sulla griglia Superbike.

La SBK deve cambiare? Il pensiero di Alex Lowes

Trovare un accordo non è semplice, ogni costruttore ha le proprie pretese. Alex Lowes sa bene che Ducati vuole difendere il proprio status e il proprio investimento, mentre la concorrenza punta a strappare condizioni più favorevoli per avvicinarsi: "Accontentare tutti non sarà facile - riporta Speedweek -. Posso capire le argomentazioni di entrambe le parti, ma non ho una soluzione pronta. Posso solo congratularmi con i ragazzi che stanno facendo un ottimo lavoro. Da un lato, bisogna togliersi il cappello davanti a loro, ma la situazione sta diventando progressivamente critica".

Anche se il pilota britannico è concentrato soprattutto sul fare del proprio meglio assieme al Bimota by Kawasaki Racing Team, vede uno scenario un po' preoccupante e fa intendere chiaramente che qualcosa andrà fatto per evitare un 2027 simile al 2026: "Un costruttore che non vede alcuna possibilità di essere competitivo continua a investire ingenti somme di denaro. Da questo punto di vista, credo che ci stiamo avvicinando a un punto pericoloso. La Ducati è ovviamente contenta, ma nessun altro lo è. Questa è la situazione".

Ducati concederà qualcosa alle case rivali?

Ducati per bocca di Marco Zambenedetti ha già fatto sapere di non voler fare regali agli altri costruttori , pur essendo comunque aperta a discutere di alcune modifiche alle regole Superbike vigenti. È ipotizzabile che per il bene del campionato possa venire incontro alle esigenze altrui, però fino a un certo punto. Tocca anche alle case concorrenti impegnarsi maggiormente per alzare il livello del loro pacchetto tecnico.

Il Mondiale Superbike 2026 ripartirà a inizio settembre da Magny-Cours. Prima del weekend di gara (4-6 settembre) potrebbero esserci delle novità sul regolamento 2027, oltre che sul mercato piloti.