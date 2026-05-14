Zambenedetti ha parlato chiaro sulla situazione di Ducati nel WorldSBK, lanciando anche una frecciatina alle case rivali.

La nuova Panigale V4 R è un progetto assolutamente riuscito e con ancora un po' di margine di miglioramento. I risultati dei primi round Superbike 2026 dimostrano che Ducati ha svolto un grande lavoro per mettere in pista una moto altamente competitiva con piloti diversi. Nicolò Bulega sta dominando, però anche Iker Lecuona e gli altri ducatisti stanno ottenendo buoni piazzamenti.

Ducati Superbike: il punto di Marco Zambenedetti

Marco Zambenedetti ha fatto il punto della situazione alla vigilia del round 5 in programma a Most, confermando la grande soddisfazione per i risultati ottenuti finora con la nuova Panigale: "A inizio stagione ho detto che ci sarebbero servite alcune gare per comprendere il reale potenziale della moto e oggi posso dire che siamo felici: la moto è buona. È ancora un progetto nuovo e quindi ci sono diversi dettagli da sistemare, però siamo soddisfatti. Anche i nostri team privati migliorano. Sicuramente, avere i dati del team ufficiale li aiuta, però hanno anche degli ottimi piloti".

Il coordinatore tecnico di Ducati ha anche spiegato in quali aspetti c'è del margine di miglioramento: "A causa del maltempo incontrato nei test, non abbiamo esplorato tantissimo la moto in termini di setup. E non abbiamo esplorato neppure alcune parti del telaio che avevamo preparato. Spero che la prossima settimana potremo lavorarci". La prossima settimana c'è un test a Misano (20-21 maggio) e sarà un'occasione per lavorare e produrre altri progressi, la concorrenza dovrà reagire.

SBK, Ducati contro tutti (tranne BMW)

Zambenedetti è stato interpellato anche sulla nuova riduzione di flusso carburante decisa per provare a limitare le performance Ducati e ha colto l'occasione per lanciare qualche frecciatina alle case rivali: "C'è un enorme effetto sull'erogazione della potenza. È facile vincere contro gli altri, quando gli altri non fanno niente per migliorare. Tranne BMW, non vedo nulla da parte delle altre case. Sono deluso. Mi aspetto molto di più di questo da parte loro. Forse hanno deciso di non migliorare le loro moto, il loro modo di lavorare e i loro piloti per lamentarsi di chi sta facendo un buon lavoro, come noi".

Bulega e Lecuona stanno facendo 1°-2° da diverse gare e non c'è tanto spettacolo in pista. Servirebbe più battaglia e con più marchi coinvolti per avere una Superbike più interessante sia per i tifosi sia per le TV e gli sponsor. Il dirigente Ducati si è così espresso sul tema: "Siamo preoccupati di questo, perché noi siamo qui per promuovere il nostro prodotto e se non c'è abbastanza seguito nel campionato alla fine gli investimenti non vengono ricompensati. Come Ducati, è difficile dire cosa bisognerebbe fare. Noi siamo aperti a discutere con gli altri costruttori delle possibili richieste per sistemare i loro punti deboli e avere flessibilità nelle regole. Però il concetto deve essere che devono lavorare, non possono ottenere performance gratuitamente. Non sarebbe rispettoso per chi sta lavorando come noi e come BMW".

Test con gomme Michelin per il 2027

Nel 2027 Michelin sostituirà Pirelli come fornitore unico delle gomme WorldSBK. Zambenedetti ha spiegato qual è, al momento, il programma dei test: "Ci sarà un test organizzato da Michelin ad Aragon dopo il weekend di gara. Non posso dire quanti piloti vi parteciperanno, ma i team ufficiali dovrebbero esserci. Non vediamo l'ora di provare le gomme. Il test successivo sarà a Jerez, dopo l'ultimo round. Non so se in mezzo riusciremo a fare qualcosa con Michelin, spero di sì, perché durante l'inverno è sempre difficile trovare le giuste condizioni meteorologiche".