Il marchio cinese vuole crescere e punta ai massimi campionati mondiali delle due ruote: Aspar Martinez ha risposto ad alcune indiscrezioni circolate.

La Cina arriva. Le case motociclistiche cinesi vogliono diventare sempre più protagoniste nel mondo delle corse, ci sono dei progetti seri che si stanno sviluppando. Nel Mondiale Supersport stiamo assistendo all'exploit di ZXMOTO con Valentine Debise, vincitore di tre gare e terzo nella classifica generale, mentre QJMOTOR è più indietro e punta a migliorare progressivamente. Nella Sportbike c'è KOVE, ora in fondo alla classifica costruttori, ma da tenere d'occhio. Nel Motomondiale c'è CFMOTO, che dal 2024 ha stretto una partnership fruttuosa con il team Aspar.

Dopo la vittoria del titolo piloti (David Alonso campione) e costruttori Moto3 nel 2024, c'è stato anche lo sbarco in Moto2. Si parla già di un possibile salto in MotoGP, ma non avverrà nel 2027, anno nel quale entrerà un vigore un nuovo regolamento tecnico e ci sarà anche un nuovo fornitore di gomme (Pirelli).

CFMOTO Aspar in MotoGP nel 2027? No secco

Jorge 'Aspar' Martinez ha risposto in modo chiaro ai rumors che danno il team CFMOTO Aspar interessato a un approdo in top class già l'anno prossimo: "Quanto è stato pubblicato - riporta Motosan - non è vero. La verità è che, fortunatamente, CFMOTO è entusiasta di questi anni insieme nel Motomondiale e, ovviamente, desidera arrivare in MotoGP, ma non è stata fissata alcuna data. Quanto è stato pubblicato sul nostro ingresso in MotoGP nel 2027 non è vero. Assolutamente no".

Martinez ha confermato che c'è la volontà di essere un giorno sulla griglia MotoGP e anche su quella Superbike, però non succederà nel 2027 e comunque non c'è alcun pensiero di poter correre nella classe regina con moto KTM, come era trapelato da Sky Sport MotoGP: "Sono con noi in Moto3 e Moto2, e sono molto interessati a Superbike e MotoGP, ma non c'è ancora una data precisa. Vorrei poter dire: ‘Non preoccupatevi, saremo in MotoGP l’anno prossimo’. È una follia. Nel 2027, con quale moto? Con quale motore? Con quale team? No. Con KTM? È assurdo. Perché e per quale scopo? Non ha senso".

CFMOTO e Aspar hanno un contratto fino al 2031 e collaborano anche in ambito Academy, in Cina e in Spagna, per aiutare i giovani piloti. C'è una partnership importante e prima o poi il marchio cinese sarà presente sia in MotoGP sia in Superbike. Da ricordare l'acquisto del 51% di Kalex . Per quanto riguarda la SBK, a EICMA 2025 ha presentato la V4 SR-RR Prototype, supersportiva dotata di un motore V4 da 997 cc e potenza massima di 212 cv a 14.500 giri/min, oltre che di una aerodinamica avanzata. Vedremo se e quando questo modello sarà destinato a correre nel campionato mondiale delle derivate di serie.