Mistero Marc Marquez: tutta la verità sulla spalla del campione

Da mesi Marc Marquez avvertiva un fastidio alla spalla destra mentre guidava la sua MotoGP, fastidio che scompariva quando si allenava in motocross o in palestra. Sembrava un mistero irrisolto, fino a dopo il GP di Jerez, quando è tornato dai medici che finalmente hanno trovato la soluzione. Dai social arrivano le prime immagini della sua convalescenza, ma ancora nessuno sa quando e come tornerà in pista il campione della Ducati.

I fastidi dopo Mandalika

Le ferite riportare dopo l'incidente a Mandalika erano guarite. Tuttavia, avevano aggravato una lesione precedente e una delle viti nella spalla si era spostata, comprimendo il nervo radiale. "Avevo una sensazione molto strana, perché a casa stavo bene, sono venuto qui e le cose sono andate male. Quindi ho pensato di avere un blocco mentale. Ma hanno visto che nella posizione da MotoGP, quella vite, che si trova in una posizione diversa, toccava il mio nervo radiale e, beh, è ​​questo che mi fa fallire. Mi rende incostante, mi fa avere cadute inaspettate".

Il quotidiano spagnolo 'El Periódico' ha contattato due medici e un fisioterapista per ottenere una spiegazione più approfondita dei problemi lamentati da Marc Marquez. Uno dei dottori ha spiegato che questo fastidio non è costante, ma si manifesta improvvisamente durante determinati movimenti. Questo spiegherebbe le prestazioni altalenanti e questi crampi avrebbero causato sia la caduta nella MotoGP Sprint a Le Mans , sia le altre cinque subite finora.

Postumi dell'incidente a Jerez 2020

Non c'era nessun preavviso a questi "pizzichi", si trattava di casi isolati che Marc pensava fossero passeggeri. Questo spiegherebbe anche perché i medici non avessero individuato prima il problema. Fortunatamente, le risposte sono arrivate e il campione del mondo ha potuto tirare un sospiro di sollievo dopo aver confermato che il suo disturbo è reale e non solo frutto della sua immaginazione.

In verità il problema covava già dalla frattura dell'omero a Jerez nel 2020. "Alla fine del 2019 - ha spiegato il nove volte campione del mondo - mi sono sottoposto a un intervento chirurgico alla spalla per instabilità, una procedura chiamata Latarjet. Quando mi sono fratturato l’omero, dopo una forza del genere, l’intervento ha danneggiato la zona, rompendo una delle viti e piegandone un’altra. Ma è una cosa con cui potevo convivere".

La vite "ballerina"

Quello che Marquez non sapeva era che la caduta aveva ulteriormente complicato un problema che, pur non avendogli causato molti grattacapi in passato, ora lo stava condizionando. La nuova posizione della vite stava ora influenzando la guida di un campione che non ha mai incolpato la Ducati per i suoi problemi. E fortunatamente, i medici erano d'accordo con lui: "Sono andato dal medico e hanno potuto constatare che, dopo la caduta in Indonesia, tutto andava bene, ma la famosa vite si era rotta. Si trova in una posizione diversa . Nella posizione che avevo in MotoGP, la vite toccava il nervo radiale, il che mi rendeva incostante e causava cadute. Sono andato a cercare un problema e l'hanno trovato. Questa è una buona notizia."

Il rientro di Marquez

La brutta notizia è che questa battuta d'arresto ha costretto Marc Marquez a sottoporsi nuovamente a un intervento chirurgico che era stato già programmato. La caduta di Le Mans, dove si è fratturato il quinto metatarso del piede destro, ha solo anticipato i tempi dell'operazione. Al momento nessuno si sbilancia sui tempi di recupero. In un comunicato della Ducati si legge che "i suoi progressi nelle prossime settimane determineranno quando potrà tornare alle competizioni". L'unica certezza è che salterà il tanto atteso GP di Catalogna in questo weekend. Per il resto il mondo della MotoGP resta in attesa di conoscere il destino del suo campione.