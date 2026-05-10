Moto2, colpo di scena a Le Mans: Holgado squalificato per infrazione tecnica, le nuove classifiche

Squalificato Daniel Holgado dal GP di Francia Moto2
, cambiano le classifiche: la situazione.
Cambia il risultato della Moto2 a Le Mans. Arriva la squalifica di Daniel Holgado
(CFMOTO Aspar Team) per infrazione tecnica, tolto quindi l'11° posto che aveva ottenuto alla ripartenza, dopo la corsa contro il tempo della squadra per sistemargli la moto rovinata nell'incidente prima della bandiera rossa. Nello specifico è stata notata l'assenza del parafango anteriore per tutta la durata della gara: non è infatti permesso ma, testuali parole, "il parafango anteriore fa parte del corpo aerodinamico omologato e deve rimanere sempre montato"
. Holgado quindi si vede togliere il piazzamento del GP e anche i punti nella generale e, da 6° che era post gara, scende in 7^ posizione. Un vero peccato, c'erano ben altre speranze dopo il bel 2° posto ottenuto in qualifica... Qui cronaca e classifiche precedenti
, di seguito le classifiche riviste.
La nuova classifica del GP
1 25 28 Izan GUEVARA SPA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 BOSCOSCURO 14'14.987 158.5
2 20 18 Manuel GONZALEZ SPA LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP KALEX 14'15.553 158.4 0.566
3 16 4 Ivan ORTOLA SPA QJMOTOR - El Motorista - MSI KALEX 14'17.956 158.0 2.969
4 13 21 Alonso LOPEZ SPA ITALJET Gresini Moto2 KALEX 14'18.936 157.8 3.949
5 11 80 David ALONSO COL CFMOTO Inde Aspar Team KALEX 14'20.152 157.6 5.165
6 10 13 Celestino VIETTI ITA Folladore SpeedRS Team BOSCOSCURO 14'20.998 157.4 6.011
7 9 81 Senna AGIUS AUS LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP KALEX 14'21.660 157.3 6.673
8 8 16 Joe ROBERTS USA OnlyFans American Racing Team KALEX 14'21.835 157.3 6.848
9 7 12 Filip SALAC CZE OnlyFans American Racing Team KALEX 14'24.099 156.9 9.112
10 6 44 Aron CANET SPA ELF Marc VDS Racing Team BOSCOSCURO 14'25.293 156.7 10.306
11 5 3 Sergio GARCIA SPA ITALJET Gresini Moto2 KALEX 14'26.558 156.4 11.571
12 4 84 Zonta VD GOORBERGH NED Momoven Idrofoglia RW Racing Team KALEX 14'26.760 156.4 11.773
13 3 53 Deniz ÖNCÜ TUR ELF Marc VDS Racing Team BOSCOSCURO 14'27.288 156.3 12.301
14 2 14 Tony ARBOLINO ITA REDS Fantic Racing KALEX 14'28.636 156.0 13.649
15 1 54 Alberto FERRANDEZ SPA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 BOSCOSCURO 14'29.456 155.9 14.469
16 32 Luca LUNETTA ITA Folladore SpeedRS Team BOSCOSCURO 14'29.651 155.9 14.664
17 98 Jose Antonio RUEDA SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 14'29.778 155.8 14.791
18 99 Adrian HUERTAS SPA Italtrans Racing Team KALEX 14'31.615 155.5 16.628
19 24 Marcos RAMIREZ SPA QJMOTOR - El Motorista - MSI KALEX 14'32.729 155.3 17.742
20 11 Alex ESCRIG SPA KLINT Racing Team FORWARD 14'36.191 154.7 21.204
21 64 Mario AJI INA Idemitsu Honda Team Asia KALEX 14'37.760 154.4 22.773
22 72 Taiyo FURUSATO JPN Idemitsu Honda Team Asia KALEX 14'39.274 154.2 24.287
23 17 Daniel MUÑOZ SPA Italtrans Racing Team KALEX 14'41.309 153.8 26.322
Non classificati
71 Ayumu SASAKI JPN Momoven Idrofoglia RW Racing Team KALEX 4'52.268 154.6 6 laps
95 Collin VEIJER NED Red Bull KTM Ajo KALEX 1'40.585 149.7 8 laps
7 Barry BALTUS BEL REDS Fantic Racing KALEX
Non ripartito
9 Jorge NAVARRO SPA KLINT Racing Team FORWARD
Squalificato
96 Daniel HOLGADO SPA CFMOTO Inde Aspar Team KALEX
Generale Moto2 rivista
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