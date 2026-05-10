MOTOGPSUPERBIKE MOTOCROSS IN PISTA STORIE DI MOTO NOVITA’PAOLO GOZZI BLOGBOOKSHOP

Mondiale MotoGP 2026: la classifica piloti aggiornata dopo Le Mans

MotoGP
di Matteo Bellan
domenica, 10 maggio 2026 alle 15:12
Gara MotoGP a Le Mans, GP Francia
Mondiale MotoGP 2026: classifiche piloti e costruttori aggiornate dopo Le Mans
Aprilia conquista Le Mans, podio tutto suo per la prima volta in MotoGP: ecco la situazione aggiornata nel Mondiale.
Dopo la sprint race, Jorge Martin si prende anche la gara lunga del Gran Premio di Francia. Al terzultimo giro il sorpasso decisivo su Marco Bezzecchi, che non ne aveva per rispondere e che nel finale ha dovuto anche badare al recupero di un fantastico Ai Ogura. Il pilota giapponese è al primo podio da quando corre nel campionato MotoGP. Per la prima volta ci sono solamente piloti Aprilia sul podio, un altro segnale della crescita della casa di Noale nella stagione 2026.
Nella classifica generale il leader è sempre Bezzecchi, ma Martinator si è portato a solamente 1 punto di distanza. Fabio Di Giannantonio si riprende la terza posizione ai danni di Pedro Acosta: decisivo il sorpasso all'ultimo giro con il quale ha conquistato il quarto posto della gara a Le Mans. Il romano continua ad essere il migliore pilota Ducati. La casa di Borgo Panigale molto delusa oggi. Già senza Marc Marquez, ha perso anche Pecco Bagnaia e Alex Marquez per delle cadute. Nelle prime sei posizioni del Mondiale ci sono quattro piloti Aprilia, con Ai Ogura salito in quinta e Raul Fernandez sesto. Davvero impressionante.

GP Francia: le nuove classifiche piloti e costruttori

MONDIALE PILOTI MOTOGP
  1. Marco Bezzecchi 128 punti
  2. Jorge Martin 127 punti
  3. Fabio Di Giannantonio 84 punti
  4. Pedro Acosta 83
  5. Ai Ogura 67
  6. Raul Fernandez 62
  7. Marc Marquez 57
  8. Alex Marquez 55
  9. Pecco Bagnaia 43
  10. Enea Bastianini 39
  11. Luca Marini 33
  12. Johann Zarco 29
  13. Brad Binder 28
  14. Fermin Aldeguer 27
  15. Franco Morbidelli 27
  16. Fabio Quartararo 26
  17. Diogo Moreira 10
  18. Joan Mir 6
  19. Alex Rins 7
  20. Toprak Razgatlioglu 4
  21. Jack Miller 1
MONDIALE COSTRUTTORI MOTOGP
  1. Aprilia 162 punti
  2. Ducati 128 punti
  3. KTM 96
  4. Honda 49
  5. Yamaha 29

Leggi anche

Mercato piloti: Di Giannantonio verso la KTM, Bulega sogna il posto nel team VR46Mercato piloti: Di Giannantonio verso la KTM, Bulega sogna il posto nel team VR46
Colpo grosso della Honda: trattative in corso per un top managerColpo grosso della Honda: trattative in corso per un top manager
Le Mans

diMatteo Bellan

Continua a leggere

loading

Potrebbe anche piacerti

ogura-motogp-podio-aprilia-francia
MotoGP

Impresa Ogura a Le Mans: primo podio MotoGP nella festa Aprilia e riaccende il Sol Levante

10 maggio 2026
Jorge Martin pilota Aprilia vincitore della gara MotoGP a Le Mans, Francia
MotoGP

588 giorni dopo, Martinator è tornato: con questa Aprilia può puntare al mondiale

10 maggio 2026
Jorge Martin pilota Aprilia MotoGP nella gara a Le Mans, Francia
MotoGP

Gara MotoGP Francia: Jorge Martin trionfa, podio tutto Aprilia a Le Mans! Ducati KO

10 maggio 2026

Altre notizie

ogura-motogp-podio-aprilia-francia

Impresa Ogura a Le Mans: primo podio MotoGP nella festa Aprilia e riaccende il Sol Levante

MotoGP
Jorge Martin pilota Aprilia vincitore della gara MotoGP a Le Mans, Francia

588 giorni dopo, Martinator è tornato: con questa Aprilia può puntare al mondiale

MotoGP
KC2A2786-2 copia_result

Alessandro Delbianco mago della pioggia nel CIV Superbike al Mugello

In Pista
holgado-moto2-squalifica-1

Moto2, colpo di scena a Le Mans: Holgado squalificato per infrazione tecnica, le nuove classifiche

In Pista
Jorge Martin pilota Aprilia MotoGP nella gara a Le Mans, Francia

Gara MotoGP Francia: Jorge Martin trionfa, podio tutto Aprilia a Le Mans! Ducati KO

MotoGP

Articoli popolari

crash-mm93-le-mans-motogp

Marquez infortunato, doppio intervento dopo l'highside a Le Mans: salta anche Barcellona

MotoGP
La Ducati di Marc Marquez nel box MotoGP a Le Mans, Francia

GP Francia: Jorge Martin leader del Warm Up, Marc Marquez si opera oggi

MotoGP
Pecco Bagnaia pilota Ducati MotoGP a Le Mans, Francia

Pecco Bagnaia studia l'Aprilia a Le Mans: "Ecco cosa manca alla Ducati"

MotoGP
MotoGP Le Mans 2026

Mercato piloti MotoGP: gli ultimi colpi e i grandi esclusi

MotoGP
Pecco Bagnaia pilota Ducati MotoGP a Le Mans, Francia

Qualifiche GP Francia: Bagnaia strappa la pole a Marquez, Quartararo miracoloso

MotoGP

Loading