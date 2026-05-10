Mondiale MotoGP 2026: la classifica piloti aggiornata dopo Le Mans

Aprilia conquista Le Mans , podio tutto suo per la prima volta in MotoGP: ecco la situazione aggiornata nel Mondiale.

Dopo la sprint race, Jorge Martin si prende anche la gara lunga del Gran Premio di Francia . Al terzultimo giro il sorpasso decisivo su Marco Bezzecchi, che non ne aveva per rispondere e che nel finale ha dovuto anche badare al recupero di un fantastico Ai Ogura. Il pilota giapponese è al primo podio da quando corre nel campionato MotoGP. Per la prima volta ci sono solamente piloti Aprilia sul podio, un altro segnale della crescita della casa di Noale nella stagione 2026.

Nella classifica generale il leader è sempre Bezzecchi, ma Martinator si è portato a solamente 1 punto di distanza. Fabio Di Giannantonio si riprende la terza posizione ai danni di Pedro Acosta: decisivo il sorpasso all'ultimo giro con il quale ha conquistato il quarto posto della gara a Le Mans. Il romano continua ad essere il migliore pilota Ducati. La casa di Borgo Panigale molto delusa oggi. Già senza Marc Marquez, ha perso anche Pecco Bagnaia e Alex Marquez per delle cadute. Nelle prime sei posizioni del Mondiale ci sono quattro piloti Aprilia, con Ai Ogura salito in quinta e Raul Fernandez sesto. Davvero impressionante.

GP Francia: le nuove classifiche piloti e costruttori

MONDIALE PILOTI MOTOGP

Marco Bezzecchi 128 punti Jorge Martin 127 punti Fabio Di Giannantonio 84 punti Pedro Acosta 83 Ai Ogura 67 Raul Fernandez 62 Marc Marquez 57 Alex Marquez 55 Pecco Bagnaia 43 Enea Bastianini 39 Luca Marini 33 Johann Zarco 29 Brad Binder 28 Fermin Aldeguer 27 Franco Morbidelli 27 Fabio Quartararo 26 Diogo Moreira 10 Joan Mir 6 Alex Rins 7 Toprak Razgatlioglu 4 Jack Miller 1

MONDIALE COSTRUTTORI MOTOGP