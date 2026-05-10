Marc Marquez operato con successo, focus sul recupero: l'aggiornamento Ducati

Marc Marquez già operato: Davide Tardozzi ha fornito un nuovo aggiornamento sulla situazione del campione Ducati.

"Questa gara è molto importante, soprattutto per Bagnaia. Tutti i nostri pensieri però sono con Marc Marquez, che è appena uscito dalla sala operatoria e tutto è andato bene". Da Ducati arrivano altre notizie: Davide Tardozzi ha fornito un breve aggiornamento sulla situazione del #93 ai microfoni di DAZN España appena prima del via del Gran Premio di Francia. Dopo le Da Ducati arrivano altre notizie: Davide Tardozzi ha fornito un breve aggiornamento sulla situazione del #93 ai microfoni di DAZN España appena prima del via del Gran Premio di Francia. Dopo le ultime notizie giunte in mattinata , una nuova conferma sulla situazione di Marquez, che quindi è finito prontamente sotto i ferri. Ora l'attenzione è sul recupero dell'iridato MotoGP in carica, che non disputerà il GP di Catalunya della prossima settimana e ha messo nel mirino la tappa al Mugello. In seguito arriva anche il comunicato ufficiale dal marchio di Borgo Panigale, ve lo riportiamo integralmente.

La nota Ducati

Marc Marquez è convalescente presso l'Ospedale Ruber Internacional di Madrid, dove questa mattina è stato sottoposto, con successo, ad un doppio intervento chirurgico. L'equipe medica guidata dal Dr. Samuel Antuña, insieme ai colleghi Dr. Ignacio Roger de Oña, Dr. Andrés Maldonado, Dr. Jorge de las Heras, Dr. Raúl Barco e Dr. Juan de Miguel, ha fissato la frattura al quinto metatarso del piede destro, conseguenza dell'highside di cui è stato vittima ieri nelle fasi finali della Sprint al GP di Francia.

Al contempo, Marc ha affrontato una seconda operazione chirurgica, già programmata da tempo, per fissare un trauma precedente alla spalla destra che era tornato a procurargli dolore dopo la violenta caduta dello scorso anno durante la gara in Indonesia. I medici hanno rimosso due viti e un frammento osseo residui di un precedente intervento di Latarjet (dicembre 2019), che si erano spostati comprimendo il nervo radiale.

Come già comunicato, il pilota del Ducati Lenovo Team non sarà al via del GP di Catalunya la prossima settimana. Trascorrerà la notte in ospedale e rientrerà domani presso la sua abitazione per iniziare la riabilitazione. I progressi determineranno le tempistiche del suo ritorno alle competizioni.

"Più uniti che mai"

È questo il messaggio scritto da Ducati su una Desmosedici lasciata libera da Marc Marquez, assieme ad un "Forza Marc" mostrato sull'altra moto, come vi mostriamo in foto di copertina. Anche Pecco Bagnaia ieri s'è subito recato dal compagno di box per conoscere la situazione, assieme ad un eloquente "Telefonami" per avere poi ulteriori aggiornamenti. Tutto il gruppo Ducati si stringe attorno all'iridato MotoGP 2025, che sta vivendo un altro periodo complesso dall'infortunio occorsogli nel GP Indonesia dell'anno scorso.

Ieri proprio Marc Marquez ha spiegato la situazione, parlando prima della lesione al piede riportata ieri nell'incidente da paura verso la fine della Sprint a Le Mans. Aggiungendo poi la necessità di operarsi anche alla spalla, dato che una vite spostata gli toccava proprio il nervo radiale, causandogli costanti problemi al braccio. Un guaio che si porta dietro da tempo e che solo di recente ha avuto una spiegazione medica. Vista la lesione riportata ieri, Marc Marquez ha colto la palla al balzo per risolvere entrambi i problemi fisici in un colpo solo. Ducati lo aspetta, ma solo una volta in forma, senza troppa fretta.