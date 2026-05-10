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Pedro Acosta tiene a galla KTM a Le Mans "Marquez? Mi ha fatto paura"

MotoGP
di Diana Tamantini
domenica, 10 maggio 2026 alle 9:44
Pedro Acosta KTM 2026 MotoGP Le Mans Sprint
Pedro Acosta unico pilota KTM a punti nella Sprint del sabato. Il commento sulla gara e sull'incidente di Marquez.
Il bilancio KTM nella Sprint a Le Mans è abbastanza disastroso. Solo Pedro Acosta ha salvato la situazione con un solido 4° posto non lontano da Bezzecchi, anche se non è stato abbastanza per tentare l'attacco al podio. Rimane comunque l'unico risultato da ricordare, visto che Binder ha chiuso 12° e fuori dai punti, ritirati per cadute invece Bastianini e Folger di Tech3. Non manca anche un commento sul brutto incidente di Marquez, visto in replay mentre ancora era in pista.

Sprint dolceamara 

Pedro Acosta definisce così la mini-gara del sabato al Circuito Bugatti. "Abbiamo salvato la giornata, non sapevo nemmeno se arrivavo a punti" ha dichiarato lo spagnolo, come riporta Motosan. Scattava dalla 5^ casella in griglia, ma la partenza non è stata decisamente delle migliori... Un rimpianto per Acosta. "Credo avessimo il ritmo per lottare con Bagnaia e Bezzecchi" ha dichiarato. Alla fine però è riuscito a risalire ed a prendersi un buon quarto posto. "Sto ritrovando la costanza, che è stata la cosa migliore dell'anno scorso". Evidenzia anche i sorpassi più belli: "Quelli a Mir e Quartararo mi hanno sollevato il morale. Ho fatto fatica per tutto il weekend nelle ultime due curve e vedermi competitivo dove avevo più problemi con la morbida anteriore è un buon segnale".

L'incidente di Marquez 

Un anno di maturità per Pedro Acosta, come dimostrano le sue parole: "Nella prima parte di stagione pensavo solo ai troppi errori. Nella seconda metà invece continuavo a prendere punti: è questo che mi ha permesso di arrivare a lottare per il terzo posto nel Mondiale. Quest'anno non deve succedere come l'anno scorso, poi chissà, magari nelle prossime gare facciamo il click e diventiamo super veloci". Ma senza strafare, per Acosta ogni piazzamento è importante in questo inizio di stagione, per poi vedere più avanti. Per finire, parla anche dell'incidente di Marc Marquez. "L'ho vista dal replay mentre stavo ancora girando, mi ha fatto paura" ha ammesso l'alfiere KTM. "Ne ho avute un paio così, sono quelle cadute non riesci a spiegarti, non capisci bene perché capitano".

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diDiana Tamantini

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