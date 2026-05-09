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"Finalmente anche di sabato!": podio Sprint a Le Mans, Bezzecchi scaccia gli incubi

MotoGP
di Diana Tamantini
sabato, 09 maggio 2026 alle 19:29
bezzecchi-sprint-motogp-podio-francia
Marco Bezzecchi sorride, ecco il primo podio Sprint in questa stagione MotoGP 2026.
Un risultato di peso anche in una Sprint. Marco Bezzecchi può sorridere, lo dicono i precedenti: nei quattro GP in archivio ha ottenuto solo un 4° posto, altrimenti ha chiuso sempre a zero. Il terzo posto arrivato oggi forse non lo soddisfa del tutto, non è ancora totalmente a posto, ma l'alfiere Aprilia preferisce vedere il bicchiere mezzo pieno, ovvero il primo podio stagionale nella mini-gara del sabato a Le Mans conclusa da protagonista. Domani servirà un altro passo avanti, anche per riuscire a "infastidire" di più quello che è sempre il primo rivale, nel suo caso il compagno di box Jorge Martin, oggi letteralmente inarrestabile dal via alla bandiera a scacchi e ad una manciata di punti di ritardo nella classifica generale. Ma il bronzo odierno è un bel punto da cui ripartire.

"Finalmente anche di sabato!"

Come se si fosse tolto un peso: come detto, finora le gare Sprint non sono state davvero il suo forte, anzi sono arrivati degli zeri che alla lunga potrebbero pesare... "All'inizio non mi sentivo benissimo, soprattutto all'anteriore" ha raccontato Marco Bezzecchi a motogp.com a fine giornata. "Per me era un problema e ho fatto vari errori. Per me era impossibile stare con Pecco [Bagnaia], ma fortunatamente ne avevo abbastanza per scappare da Pedro [Acosta]". Con la RS-GP quindi ancora non è tutto a posto, ma il leader MotoGP vuole vedere i lati positivi, uno in particolare. "Finalmente un buon risultato anche di sabato! Ormai avevo gli incubi anche a casa" ha scherzato. "Oggi è andata bene". Domani sarà la gara più importante, col maggior bottino di punti in palio: come Martin, anche lui sarà da tenere d'occhio, visto che l'impressione è che Aprilia sia ancora il marchio favorito.

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Marco Bezzecchi

diDiana Tamantini

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