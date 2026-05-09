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Michele Pirro riporta Ducati alla vittoria nel CIV Superbike

In Pista
di Andrea Periccioli
sabato, 09 maggio 2026 alle 16:46
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Michele Pirro domina la scena in Gara 1 del CIV Superbike al Mugello, completano il podio Alessandro Delbianco e Samuele Cavalieri.
La Ducati Panigale V4 comincia a mietere successi nel nuovo corso del CIV Superbike su base Production Bike. In una dominante Gara 1 andata in scena all'Autodromo Internazionale del Mugello, Michele Pirro è tornato sul gradino più alto del podio a precedere il capo-classifica di campionato Alessandro Delbianco (DMR Racing Yamaha) e l'altro Ducatista Samuele Cavalieri (Broncos Racing). Il dieci volte Campione italiano, alla personale settantaseiesima affermazione in carriera nella top class tricolore, ha dato seguito alla pole conseguita nella doppia-tornata di qualifiche ufficiali, centrando il primo hurrà sotto le insegne Garage 51 Racing Team by DTO.

PIRRO NON SI BATTE AL MUGELLO

Le controversie regolamentari per gli accorgimenti presi alla vigilia della stagione dalla Federazione Motociclistica Italiana mediante il famigerato sistema di Balance of Performance (taglio di 250 giri/motore e un peso minimo maggiorato) sono state spazzate via dallo straordinario rendimento della Ducati Panigale V4 sui saliscendi del Mugello. Merito soprattutto dell'eccezionale feeling di Michele Pirro con il tracciato di Scarperia e San Piero, unanimemente riconosciuto come il suo "feudo". Il tester Ducati Corse, al comando dal primo all'ultimo giro, ha conquistato la vittoria senza lasciare nemmeno le briciole agli avversari. Viaggiando sul passo dell'1'51", quanto basta per costruire un vantaggio di oltre 4", sapientemente amministrato nel finale. Un successo cercato, voluto e ottenuto per lasciarsi alle spalle le polemiche di Misano.

DELBIANCO E CAVALIERI SUL PODIO

Con Michele Pirro inavvicinabile, la lotta per il secondo posto ha proposto un duello a suon di staccate tra Alessandro Delbianco e Samuele Cavalieri, con quest'ordine sul traguardo. Il Campione in carica può abbozzare un sorriso per un risultato oltre le più rosee aspettative dopo prove difficili con la propria Yamaha R1, garantendosi oltretutto il punticino addizionale per il giro più veloce in gara al culmina di una furiosa rimonta dell'ottava casella di partenza. Occasione mancata di completare la doppietta Ducati per Cavalieri, il quale può tuttavia consolarsi con il primo podio stagionale.

GLI ALTRI

Lontano 15" dalla vetta, Gabriele Giannini (Scuderia Improve Honda) ha concluso quarto a precedere nell'ordine Randy Krummenacher (al rientro con GAS Racing Yamaha) e Kevin Manfredi (Atomico Racing Ducati). La Honda CBR si difende egregiamente anche con Luca Ottaviani, fenomenale settimo alla terza gara nel CIV Superbike con Extreme Racing Service. Aspettando Gara 2 in programma domani pomeriggio, tra gli attesi protagonisti prestazioni opache da parte di Michael Ruben Rinaldi (8°) e Davide Stirpe (9°). A seguire Christian Gamarino, decimo avendo ragione di Riccardo Russo nel duello tutto in casa BMW.

DUNLOP CIV SUPERBIKE 2026

Mugello, Classifica Gara 1
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