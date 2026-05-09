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MotoGP Francia 2026: la classifica piloti aggiornata dopo la Sprint a Le Mans

MotoGP
di Matteo Bellan
sabato, 09 maggio 2026 alle 15:55
Sprint Race MotoGP a Le Mans, Francia
Mondiale MotoGP 2026: classifiche piloti e costruttori aggiornate dopo la Sprint a Le Mans
Due Aprilia e una Ducati sul podio sprint in Francia: ecco come cambia la situazione nel Mondiale MotoGP.
Il sabato a Le Mans si conclude con il trionfo di Jorge Martin nella sprint race MotoGP. Il pilota Aprilia si è reso protagonista di uno start capolavoro, si è preso subito la leadership della corsa e non l'ha più mollata fino alla fine. I 12 punti di oggi gli permettono di ridurre il gap dal compagno di squadra Marco Bezzecchi, leader della classifica generale e terzo al traguardo: ora ci sono 6 punti a distanziarli. Sul podio con loro anche Pecco Bagnaia, che partiva dalla pole position e non è scattato benissimo. Ritrovatosi terzo dopo aver lottato con altri avversari, il pilota Ducati ha poi superato anche il suo futuro teammate e ha conquistato un buon risultato.
Pedro Acosta, quarto nella Sprint, ha scavalcato Fabio Di Giannantonio (caduto) nella classifica del Mondiale e ora è terzo. C'è un punto a separarli. La top 5 generale è chiusa da Marc Marquez, che però oggi non ha raccolto punti a causa di una paurosa caduta in curva 13 al penultimo giro. Il campione in carica MotoGP si è fatto male al piede destro ed è andato al Centro Medico per dei controlli: saltellava sul piede sinistro, dato che il destro era molto dolorante e non riusciva ad appoggiarlo.

Le nuove classifiche piloti e costruttori

MONDIALE PILOTI
  1. Marco Bezzecchi 108 punti
  2. Jorge Martin 102 punti 
  3. Pedro Acosta 72 punti
  4. Fabio Di Giannantonio 71
  5. Marc Marquez 57
  6. Alex Marquez 55
  7. Raul Fernandez 54
  8. Ai Ogura 51
  9. Pecco Bagnaia 43
  10. Enea Bastianini 30
  11. Brad Binder 28
  12. Luca Marini 27
  13. Franco Morbidelli 25
  14. Johann Zarco 24
  15. Fermin Aldeguer 20
  16. Fabio Quartararo 16
  17. Diogo Moreira 10
  18. Joan Mir 8
  19. Alex Rins 3
  20. Toprak Razgatlioglu 1
MONDIALE COSTRUTTORI
  1. Aprilia 137 punti
  2. Ducati 115 punti
  3. KTM 85
  4. Honda 43
  5. Yamaha 19

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