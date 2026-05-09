MotoGP Francia 2026: la classifica piloti aggiornata dopo la Sprint a Le Mans

Due Aprilia e una Ducati sul podio sprint in Francia: ecco come cambia la situazione nel Mondiale MotoGP.
Il sabato a Le Mans
si conclude con il trionfo di Jorge Martin nella sprint race MotoGP. Il pilota Aprilia si è reso protagonista di uno start capolavoro, si è preso subito la leadership della corsa e non l'ha più mollata fino alla fine. I 12 punti di oggi gli permettono di ridurre il gap dal compagno di squadra Marco Bezzecchi, leader della classifica generale e terzo al traguardo: ora ci sono 6 punti a distanziarli. Sul podio con loro anche Pecco Bagnaia, che partiva dalla pole position e non è scattato benissimo. Ritrovatosi terzo dopo aver lottato con altri avversari, il pilota Ducati ha poi superato anche il suo futuro teammate e ha conquistato un buon risultato.
Pedro Acosta, quarto nella Sprint, ha scavalcato Fabio Di Giannantonio (caduto) nella classifica del Mondiale e ora è terzo. C'è un punto a separarli. La top 5 generale è chiusa da Marc Marquez, che però oggi non ha raccolto punti a causa di una paurosa caduta in curva 13 al penultimo giro. Il campione in carica MotoGP si è fatto male al piede destro ed è andato al Centro Medico per dei controlli: saltellava sul piede sinistro, dato che il destro era molto dolorante e non riusciva ad appoggiarlo.
Le nuove classifiche piloti e costruttori
MONDIALE PILOTI
- Marco Bezzecchi 108 punti
- Jorge Martin 102 punti
- Pedro Acosta 72 punti
- Fabio Di Giannantonio 71
- Marc Marquez 57
- Alex Marquez 55
- Raul Fernandez 54
- Ai Ogura 51
- Pecco Bagnaia 43
- Enea Bastianini 30
- Brad Binder 28
- Luca Marini 27
- Franco Morbidelli 25
- Johann Zarco 24
- Fermin Aldeguer 20
- Fabio Quartararo 16
- Diogo Moreira 10
- Joan Mir 8
- Alex Rins 3
- Toprak Razgatlioglu 1
MONDIALE COSTRUTTORI
- Aprilia 137 punti
- Ducati 115 punti
- KTM 85
- Honda 43
- Yamaha 19
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