CIV Superbike Mugello: Michele Pirro in pole, tris Ducati

Tre Ducati ai primi 3 posti nel CIV Superbike al Mugello: Michele Pirro torna in pole, Samuele Cavalieri e Michael Rinaldi in prima fila.

In rigoroso ordine di classifica: Michele Pirro, Michael Ruben Rinaldi, Samuele Cavalieri. In una pista tradizionalmente favorevole alle Panigale V4, prevedibilmente i Ducatisti dettano il passo nella doppia-tornata di qualifiche ufficiali del CIV Superbike all'Autodromo Internazionale del Mugello. Il dieci volte Campione italiano, parso avere qualcosa in più in termini velocistici, si è garantito la pole position per le 2 gare in programma tra oggi e domani.

PIRRO RITROVA LA POLE NEL CIV SUPERBIKE

Al top nelle Q1 , Michele Pirro si è ripetuto anche nella seconda sessione di prove in 1'49"965, primo e unico finora in questo weekend ad infrangere il muro dell'1"50. Una grande prestazione del collaudatore Ducati Corse, alla personale 27esima pole in carriera nel CIV Superbike. A caccia della prima vittoria con i colori del "suo" Garage 51 Racing Team by DTO, l'originario di San Giovanni Rotondo ha fatto la differenza, lasciando a 803 millesimi un Michael Ruben Rinaldi in crescita (B-Max Racing Team). La tripletta Ducati è completata da Samuele Cavalieri, schierato dal Broncos Racing Team per quanto distante 1".

OUTSIDERS

Aprirà la seconda fila dello schieramento Gabriele Giannini, quarto spezzando l'egemonia Ducati di testa. Il portacolori della Scuderia Improve Honda ha preceduto un ritrovato Davide Stirpe, quinto con l'unica V4 del Barni Racing Team al via complice il nuovo forfait di Nicholas Spinelli. Buon momento anche per la BMW S 1000 RR, con Christian Gamarino (Sisma Racing) al settimo posto e Riccardo Russo (Pistard Racing) al nono. Un convincente Luca Ottaviani, alla seconda uscita stagionale con la Honda CBR di Extreme Racing Service, scatterà dalla decima casella a scapito dei Ducatisti Kevin Manfredi ed Alessio Finello.

YAMAHA IN DIFESA

Detto di Ducati, Honda e BMW, Randy Krummenacher si è confermato il migliore delle Yamaha sul tracciato dove nel 2022 vinse la sua unica gara nel CIV Superbike. Il Campione del Mondo Supersport 2019 è sesto al rientro con i colori del GAS Racing Team, scontando tuttavia un gap considerevole. Per trovare Alessandro Delbianco bisogna scendere invece in terza fila. Dopo la sensazionale doppietta di Misano, il capo-classifica di campionato ha rimediato l'ottavo crono a 1"5 dalla vetta, palesando tutti i limiti della R1 sui saliscendi del Mugello. "Sapevamo che non sarebbe stato un weekend semplice", l'ammissione di DB52 sui personali canali social. Nel pomeriggio, alle 15:25, la partenza di Gara 1, articolata sulla distanza di 14 giri. Nell'arco di sole 2 settimane, valori in campo rivoluzionati nel nuovo corso del CIV Superbike su base Production Bike...

DUNLOP CIV SUPERBIKE 2026

Mugello, Classifica Qualifiche 1+2

Photo Courtesy: Dani Guazzetti

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