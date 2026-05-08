Marco Bezzecchi
ha faticato un po' di più per prendersi la Q2 nel venerdì in Francia. Il pilota Aprilia spiega su cosa deve lavorare.
Probabilmente è stato una delle sorprese di questo venerdì a Le Mans. Ogni GP è sempre un discorso a sé, ma sta diventando più scontato vedere Marco Bezzecchi
costantemente nelle zone alte. Invece l'uomo di punta Aprilia e leader iridato MotoGP era fuori dalla Q2 fino ai minuti finali, anzi è effettivamente risalito solo a poco più di un minuto dalla bandiera a scacchi, 7° a 270 millesimi dal capoclassifica Johann Zarco. Non un divario così preoccupante, anche se a livello di classifica non sono mancate appunto le sorprese e per il #72 è evidente che c'è ancora qualcosa da sistemare per essere davvero protagonista anche nel GP di Francia
. Ha comunque le idee chiare sul lavoro da svolgere.
"Devo sistemarmi un po'"
"A Le Mans i distacchi sono sempre molto risicati, basta veramente poco per andare da dio o per andare male". Guardando i tempi, ben 19 piloti su 22 sono racchiusi in meno di un secondo. Marco Bezzecchi intanto porta a casa la Q2 diretta, ma non è soddisfatto. "Non mi sento ancora perfettamente a mio agio" ha ammesso a Sky Sport MotoGP a fine giornata. "Ma sono riuscito a lavorare un po' sulla mia guida nel pomeriggio e alla fine mi è venuto fuori un tempo discreto".
Cos'ha di particolare Le Mans? "Parecchi punti hanno poche possibilità di interpretazione, tante curve devi farle in un unico modo" è la risposta. Spiega così come mai i piloti sono tutti molto vicini tra loro, senza dimenticare l'indubbio livello della MotoGP attuale. Su cosa deve lavorare di più? Bezzecchi punta il dito contro se stesso: "In alcuni punti in frenata non sono stato abbastanza preciso. Devo sistemarmi un po', e lavorare sulla stabilità della moto".
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