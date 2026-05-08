Marco Bezzecchi ha faticato un po' di più per prendersi la Q2 nel venerdì in Francia. Il pilota Aprilia spiega su cosa deve lavorare.

Marco Bezzecchi costantemente nelle zone alte. Invece l'uomo di punta Aprilia e leader iridato MotoGP era fuori dalla Q2 fino ai minuti finali, anzi è effettivamente risalito solo a poco più di un minuto dalla bandiera a scacchi, 7° a 270 millesimi dal capoclassifica Johann Zarco. Non un divario così preoccupante, anche se a livello di classifica non sono mancate appunto le sorprese e per il #72 è evidente che c'è ancora qualcosa da sistemare per essere davvero protagonista anche nel Probabilmente è stato una delle sorprese di questo venerdì a Le Mans. Ogni GP è sempre un discorso a sé, ma sta diventando più scontato vederecostantemente nelle zone alte. Invece l'uomo di punta Aprilia e leader iridato MotoGP era fuori dalla Q2 fino ai minuti finali, anzi è effettivamente risalito solo a poco più di un minuto dalla bandiera a scacchi, 7° a 270 millesimi dal capoclassifica Johann Zarco. Non un divario così preoccupante, anche se a livello di classifica non sono mancate appunto le sorprese e per il #72 è evidente che c'è ancora qualcosa da sistemare per essere davvero protagonista anche nel GP di Francia . Ha comunque le idee chiare sul lavoro da svolgere.

"Devo sistemarmi un po'"

"A Le Mans i distacchi sono sempre molto risicati, basta veramente poco per andare da dio o per andare male". Guardando i tempi, ben 19 piloti su 22 sono racchiusi in meno di un secondo. Marco Bezzecchi intanto porta a casa la Q2 diretta, ma non è soddisfatto. "Non mi sento ancora perfettamente a mio agio" ha ammesso a Sky Sport MotoGP a fine giornata. "Ma sono riuscito a lavorare un po' sulla mia guida nel pomeriggio e alla fine mi è venuto fuori un tempo discreto".

Cos'ha di particolare Le Mans? "Parecchi punti hanno poche possibilità di interpretazione, tante curve devi farle in un unico modo" è la risposta. Spiega così come mai i piloti sono tutti molto vicini tra loro, senza dimenticare l'indubbio livello della MotoGP attuale. Su cosa deve lavorare di più? Bezzecchi punta il dito contro se stesso: "In alcuni punti in frenata non sono stato abbastanza preciso. Devo sistemarmi un po', e lavorare sulla stabilità della moto".