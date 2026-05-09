Pecco Bagnaia dopo l'incidente: "Questa moto è difficile da capire"

Nel venerdì di MotoGP a Le Mans il miglior crono porta la firma del pilota di casa Johann Zarco, con la Honda. Ma Ducati si raggruppa al vertice, con Fabio Di Giannantonio, secondo, e Pecco Bagnaia , terzo, seguito da Alex Marquez. Ma la Desmosedici GP26 ancora non convince i suoi detentori e l'Aprilia resta una forte minaccia.

Ducati davanti all'Aprilia a Le Mans

Nelle pre-qualifiche in terra francese Pecco Bagnaia riesce a piazzarsi davanti al compagno di squadra Marc Marquez (costretto al Q1), evento alquanto raro da quando il fuoriclasse di Cervera è entrato nel box Ducati factory. Ma una caduta del torinese alla curva 6 ha causato una bandiera gialla che ha spezzato l'ultimo tentativo di time attack di Marc, che ha chiuso al 13esimo posto. L'allievo di Valentino Rossi ha portato in pista un nuovo pacchetto aerodinamico, frutto del lavoro svolto nel test di Jerez. Tuttavia, è ancora presto per cantare vittoria.

Inizialmente, tutti e sei i piloti Ducati hanno iniziato la stagione con la carenatura del 2024. Ora, le carenature laterali sono state sostituite sulle quattro GP26, mentre le alette aerodinamiche sono rimaste invariate. Marc Marquez ha montato la carenatura laterale del 2025, mentre Alex Marquez, Pecco Bagnaia e Fabio Di Giannantonio sono stati i primi ad omologare la nuova carenatura laterale del 2026.

Le condizioni che i piloti troveranno in qualifica e nella MotoGP Sprint di oggi non saranno paragonabili a quelle di ieri. "È stato un buon inizio, quindi sono soddisfatto. Ma sabato sarà completamente diverso!", ha ammonito il due volte campione MotoGP. La caduta gli ha permesso di capire i limiti di questa moto che ancora non riesce a gestire al meglio: "Questa moto è difficile da capire!".

Diggia non si fida delle RS-GP

Occhi puntati anche su Di Giannantonio, autore di un buon inizio di campionato e finora miglior pilota Ducati nella classifica generale. Nelle prequalifiche del pomeriggio ha guidato per la prima volta sotto 1:30, peccato che Zarco gli abbia soffiato il best lap per soli 10 millesimi. "Sono soddisfatto del risultato di oggi perché non è stato facile: abbiamo iniziato la giornata testando alcuni componenti aerodinamici e non è mai facile essere veloci provando cose del genere".

È un momento fantastico, sto cercando di godermelo il più possibile. Ma non è un caso, ci lavoro da molto tempo per raggiungere questo livello insieme al team. È il risultato di tanto duro lavoro". La GP26 inizia a rispondere bene, ma i piloti di Borgo Panigale ancora non sono convinti pienamente. Jorge Martin e Penso che Aprilia sia ancora un passo avanti a noi al momento", ha concluso 'Diggia'. Partire dalla prima fila sarà fondamentale per ambire al podio di Le Mans e il pilota capitolino vuole assolutamente continuare la sua scia vincente. "". La GP26 inizia a rispondere bene, ma i piloti di Borgo Panigale ancora non sono convinti pienamente. Jorge Martin e Marco Bezzecchi hanno guadagnato l'accesso diretto alla Q2 e saranno in agguato. "", ha concluso 'Diggia'.