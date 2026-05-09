Mercato piloti MotoGP: gli ultimi colpi e i grandi esclusi

Maggio sarà il mese decisivo per stabilire la griglia di partenza del campionato MotoGP 2027. I big hanno già una loro destinazione, ma restano ancora alcune selle vuote e tanti nomi che circolano intorno. Ci saranno novità, esordienti interessanti, ma anche diversi esclusi. Tra Le Mans, Barcellona e Mugello le trattative si concluderanno con le ultime firme e i primi annunci ufficiali.

Honda cambia la line-up

rimanere con il team ufficiale Honda", ma co Fabio Quartararo in arrivo almeno uno dei due dovrà cambiare aria. C'è anche David Alonso in arrivo dalla Moto2, ma ancora non è dato sapere se approderà nel team factory o in Tech3 (se la squadra passerà da KTM a Honda). Non si conoscono ancora dettagli sul futuro in MotoGP dei due attuali piloti Honda, Luca Marini e Joan Mir . Nessuno dei due ha ricevuto un'offerta dalla HRC fino alla gara di Jerez. Entrambi hanno sottolineato l'intenzione di volere "", ma co Fabio Quartararo in arrivo almeno uno dei due dovrà cambiare aria. C'è anche David Alonso in arrivo dalla Moto2, ma ancora non è dato sapere se approderà nel team factory o in Tech3 (se la squadra passerà da KTM a Honda).

Diogo Moreira e Johann Zarco hanno già firmato i loro contratti con la Casa dell'Ala lo scorso anno, validi fino al 2027. La Honda detiene inoltre un'opzione su Moreira per il 2028, motivo per cui il pilota brasiliano si riferisce sempre al suo contratto come a un accordo triennale. Per Marini e Mir, invece, la situazione si fa sempre più incerta e tutto dipenderà dalle sorti del team Tech3. Se resterà legato alla KTM, il fratello di Valentino Rossi dovrà trovare un'altra sella libera, ma non sarà facile.

I team satellite della Ducati

In VR46 hanno trovato già l'accordo con Fermin Aldeguer e c'è da sciogliere il nodo Nicolò Bulega : il leader della Superbike si sta rivelando molto utile nei test MotoGP, grazie alla sua esperienza con gli pneumatici Pirelli. Ma il pilota emiliano cerca un posto in classe regina e a Borgo Panigale vogliono accontentarlo. La sua destinazione sarà VR46 o Gresini Racing, quindi per Marini si riducono le possibilità di rivederlo con una Desmosedici.

Mir e Binder sul filo del rasoio

Joan Mir è fiducioso che correrà ancora in MotoGP nel 2027. "Sono in una posizione in cui farò ciò che mi dice il cuore", ha dichiarato il maiorchino a Motorsport.com France. "Rimarrò fedele ai miei sentimenti. Rimarrò fedele a ciò che desidero veramente. Questo è tutto ciò che posso dire. Ma lo sapremo presto". Tutto lascia pensare che firmerà con Trackhouse, dove ad attenderlo c'è un manager che lo conosce molto bene: Davide Brivio. Il team americano è alla ricerca di un pilota esperto per sostituire Ai Ogura, che passerà alla Yamaha. A questo punto Joan Mir potrebbe diventare il compagno di box di Raul Fernandez.

Un altro pilota che rischia di restare fuori dalla MotoGP è Brad Binder. Il 29enne sudafricano vive queste settimane con tensione. Il suo ultimo podio risale alla gara inaugurale del Mondiale 2024 in Qatar. Da allora, i risultati di Binder sono stati altalenanti, mentre il suo compagno di squadra Pedro Acosta (prossimamente pilota Ducati factory) sta ottenendo risultati migliori. A Mattighofen hanno deciso di puntare sulla coppia Alex Marquez-Fabio Di Giannantonio, quindi un rinnovo con KTM sembra improbabile per Binder.

Alex Rins resta fuori?

Medesima situazione per Alex Rins , in uscita dalla Yamaha, ma ancora senza una sella per il prossimo anno. Anche per lo spagnolo classe 1995 sarà difficile ritagliarsi un posto in MotoGP, ma nel paddock si continuano a tessere dialoghi e trattative. La speranza resta ancora fiocamente accesa, ma con una M1 in grave emergenza sarà difficile farsi valere in un Mondiale sempre più agguerrito e al limite.