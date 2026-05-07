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Vincenzo Bevilacqua ci riprova nella Yamaha R7 Cup: dai kart alle moto per sconfiggere l'obesità

Storie di Moto
di Andrea Periccioli
giovedì, 07 maggio 2026 alle 8:00
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Dai kart alle moto contro l'obesità, Vincenzo Bevilacqua affronterà la sua seconda stagione consecutiva nella Yamaha R7 Cup.
Questo weekend, all'Autodromo Internazionale del Mugello, andrà in scena il secondo round del CIV 2026, con un'ampia finestra anche sui vari campionati "di contorno". Saranno i saliscendi di Scarperia e San Piero ad aprire la stagione della Pro Honda CBR 600RR Cup by Improve oltre che della Yamaha R7 Cup. Il monomarca organizzato da EMG Eventi e Yamaha Motor Italia, riconfermato per il quinto anno consecutivo nel format della Velocità tricolore, accoglierà al via 22 piloti, pronti a darsi battaglia con le identiche R7. Tra questi figura Vincenzo Bevilacqua, per una storia tutta da raccontare.

DAI KART AL MOTOCICLISMO

Cresciuto nelle categorie giovanili del karting italiano, nell'ultimo biennio Vincenzo Bevilacqua si è cimentato con le due ruote. Dopo un legittimo periodo di apprendistato tra le MiniGP, lo scorso anno ha deciso di esordire proprio nella Yamaha R7 Cup con il team Prata Moto Sport. Senza alcuna pregressa esperienza con realtà, campionato e moto, prevedibilmente il 18enne originario di Avellino ha vissuto una stagione difficile. Lo testimonia il fatto che non sia riuscito a marcare punti per la classifica generale, annoverando un ventisettesimo posto quale migliore risultato. Oltretutto, senza prendere parte alla tappa di Imola per una indisposizione fisica.

UN'ALTRA STAGIONE NELLA YAMAHA R7 CUP

Ripartendo dai riferimenti acquisiti nel 2025, Vincenzo Bevilacqua si appresta ad affrontare la sua seconda stagione consecutiva nella Yamaha R7 Cup. Il pilota campano ha trovato l'intesa con Isernia Corse per correre con una R7 schierata in partnership con il Team 03, affiancando Samuele Cinanni e Gianmaria Ibidi, quest'ultimo dai recenti trascorsi nell'ormai defunto Mondiale Supersport 300.

STORIA SPECIALE

L'amore per il motociclismo è una delle ragioni che hanno spinto Vincenzo Bevilacqua ad intraprendere questa nuova sfida, ma non solo. Dietro c'è un senso molto più profondo. "Fin da piccolo sono sempre stato un appassionato di Motorsport. Anche se da bambino ho avuto la fortuna di praticare il kart, alla fine ha prevalso in me la passione per le due ruote", ha raccontato Vincenzo Bevilacqua sui personali canali social. "Nel 2024 ho mosso i primi passi su una MiniGP, mentre nel 2025 ho corso la mia prima stagione nella Yamaha R7 Cup. In un solo anno ho capito che questo sport richiede sacrifici enormi. So di avere un buon potenziale, ho bisogno di allenarmi e di qualcuno che creda in me. Ero un ragazzo obeso di 135 kg: oggi peso 80 kg. Un percorso reso possibile grazie alla mia forza di volontà. Passando interi pomeriggi ad allenarmi in palestra, rinunciando a feste, cene, eccetera".

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Photo Courtesy: Vincenzo Bevilacqua Facebook
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diAndrea Periccioli

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