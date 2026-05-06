Silenzio stampa Yamaha per Quartararo? L'ipotesi del campione WorldSBK tra tensioni e crisi nera

Yamaha dovrebbe mettere Quartararo in silenzio stampa? Ne parla ex pilota e iridato SBK, che non vede di buon occhio le continue critiche negative.

La situazione attuale in Yamaha è ormai nota a tutti. Le difficoltà che vanno avanti da anni in MotoGP e che sono peggiorate nettamente con un azzardo V4 probabilmente troppo prematuro, e di conseguenza i risultati dei piloti che chiaramente non possono essere eccezionali, portando ad evidenti malumori. Lato tecnico in grave difficoltà e non mancano le continue dichiarazioni dure e negative di Fabio Quartararo davanti ai media, le stesse da inizio anno in merito alle gravi problematiche della M1. Una frattura tra le due parti quindi su più fronti (e il francese viene associato a Honda per il 2027, anche se non c'è ufficialità). Ecco perché viene avanzata una possibilità: e se il marchio di Iwata prendesse qualche provvedimento a livello di comunicazione, portando al silenzio stampa? È già successo a inizio marzo dopo il GP di Thailandia...

"Se fossi l'ufficio stampa Yamaha..."

"Se fossi l'ufficio stampa Yamaha, direi: 'Basta, Fabio. Dobbiamo fermarti dal parlare con i media, perché i tuoi commenti sono davvero negativi'. Questa è la situazione attuale" ha dichiarato apertamente Hodgson durante una puntata, come riprendono anche i colleghi di È letteralmente quello che ha ipotizzato Neil Hodgson, iridato Superbike 2003 e uno dei tre conduttori dei podcast "Gas It Out". L'ex pilota britannico non nega certo la situazione di Yamaha, ma ne ha anche per l'iridato MotoGP 2021.ha dichiarato apertamente Hodgson durante una puntata, come riprendono anche i colleghi di Paddock-GP . Un modo chiaro per dire che insomma, certe affermazioni non stanno facendo bene al clima all'interno della squadra e del marchio, anzi stanno ulteriormente appesantendo un'atmosfera già tutt'altro che serena. Ma certamente la situazione non è rosea in MotoGP, parlano i risultati.

Non prendiamo le parti di nessuno, possiamo ammettere che le critiche continue non aiutano, ma ormai le lamentele non sono più solo di Quartararo, anche se rimangono le più dirette ed evidenti: ne abbiamo sentite anche da Rins, da Miller, e pure il rookie Razgatlioglu ha recentemente ammesso quanto la situazione sia complicata. Yamaha sta vivendo il suo periodo più nero della sua storia in MotoGP e ancora non si intravvede una via d'uscita, uno spiraglio, qualche piccolo segnale che ci dica che si sta lentamente risalendo. Sarà dura arrivare a fine stagione tra difficoltà tecniche e la sempre più crescente frustrazione dei piloti...