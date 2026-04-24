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Yamaha odissea continua, Quartararo: "Gli stessi tempi di sei anni fa"

MotoGP
di Diana Tamantini
venerdì, 24 aprile 2026 alle 19:30
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Fabio Quartararo commenta una prima giornata MotoGP a Jerez in cui non c'è nulla di cui gioire...
Prima giornata a Jerez e le Yamaha rimangono mestamente nelle retrovie. Anche se i vertici del team ostentano motivazione invariata da parte di tutti, segnali diversi arrivano dai piloti. Fabio Quartararo, il migliore del marchio di Iwata, ha chiuso 17° ad un secondo dal capoclassifica Alex Marquez. L'iridato MotoGP 2021 voluto testare subito un nuovo telaio, prontamente bocciato per tornare a quello usato fino ad Austin, e ha ammesso che a livello di novità e prove "non abbiamo proprio niente". Il clima in casa Yamaha continua ad essere molto teso, con un azzardo V4 che non ha pagato e tutti i ragazzi, del team ufficiale e Pramac, che continuano quindi a vivere un'odissea ad ogni GP.

"Nessuna emozione, non mi diverto" 

Fabio Quartararo appare ormai rassegnato a continuare il calvario con Yamaha fino a fine stagione, quando (stando alle voci emerse finora) dovrebbe chiudere la collaborazione per abbracciare il progetto Honda 2027. "Non mi aspettavo molto, forse tempi sul giro leggermente più ravvicinati, un secondo a Jerez è tantissimo. Questi sono praticamente gli stessi tempi che facevo 6 anni fa. Questo è inaccettabile" ha dichiarato netto il francese, come riportano i nostri colleghi di Paddock-GP. Ammettendo poi, a livello di feeling, che "È come se fosse la prima volta che salgo su una moto. Non mi diverto, non sento niente".
La vede già molto dura sia per la Sprint che soprattutto per la gara di domenica. "Stiamo consumando molto le gomme perché la moto non curva bene e ora stiamo slittando con il posteriore". In pista c'è anche Augusto Fernandez, wild card per cercare di dare una mano ad un progetto che sembra sempre più a picco. "Penso che sia qui principalmente per fare qualche giro, per cercare di capire meglio la moto". Aggiungendo che "Stiamo tutti facendo dei test. Jack ed io abbiamo provato un telaio, Alex credo abbia provato qualcos'altro. Ci stiamo portando avanti con i test di lunedì". Prevale la rassegnazione, come se non ci fosse via d'uscita. Ed è solo il primo giorno a Jerez...
L'articolo originale su Paddock-GP

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diDiana Tamantini

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