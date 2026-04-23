MOTOGPSUPERBIKE MOTOCROSS IN PISTA STORIE DI MOTO NOVITA’PAOLO GOZZI BLOGBOOKSHOP

Alex Rins scaricato e deluso da Yamaha: "Critiche da Redding? Ecco cosa gli ho scritto"

MotoGP
di Matteo Bellan
giovedì, 23 aprile 2026 alle 15:10
Alex Rins pilota Yamaha MotoGP
MotoGP, Alex Rins conferma l'addio a Yamaha e svela la risposta a Scott Redding
Nel 2027 non correrà più con Yamaha, il futuro di Rins è incerto: il pilota ha parlato anche di quanto dichiarato da Redding sulla sua presenza in MotoGP.
In questo weekend si corre il Gran Premio di Spagna e potrebbe essere un altro appuntamento difficile per i piloti Yamaha. La nuova M1 con motore V4 non si è rivelata competitiva finora e c'è il rischio concreto di disputare una stagione MotoGP 2026 pesantemente negativa. Se Fabio Quartararo e Toprak Razgatlioglu sono sicuri di essere in griglia nel 2027, diverso è il discorso per Alex Rins e Jack Miller. Entrambi rischiano seriamente di non avere un posto in top class e di dover andare a correre altrove.

MotoGP, Rins lascerà la Yamaha a fine 2026

Sembra che Rins non sia stato informato direttamente da Yamaha dell'ingaggio di Ai Ogura come futuro compagno di squadra di Jorge Martin. Ha appreso tutto dalla stampa e chiaramente non è stato il modo migliore, lo ha detto chiaramente a Jerez: "L'ho scoperto proprio come voi - riporta Marca - Sono deluso, perché non mi mette in una buona posizione. Mi trovavo molto bene alla LCR e sono passato alla Yamaha pensando di avere più opportunità, ma non è stato affatto così. È stato difficile, ho faticato ad adattarmi al motore a quattro cilindri in linea e siamo passati al V4 per tornare ai vertici, ma non ha funzionato. Rimango comunque tranquillo, sono lo stesso Álex che ha vinto con Suzuki e Honda".
Anche se oggi sembra difficile pensare che sarà sulla griglia MotoGP nel 2027, il pilota catalano farà del proprio meglio per mettersi nella condizione di ricevere una buona offerta: "È un po' più complicato, ma ho ben chiaro che voglio continuare. Sono lo stesso pilota, una versione migliorata, più calmo, più in forma, e lotterò al 100% per rimanere qui, che è dove merito di essere".

La replica a Scott Redding

Recentemente Rins è stato oggetto di una frecciatina da parte di Scott Redding (QUI le dichiarazioni), il quale ritiene che in MotoGP ci siano troppi piloti che corrono grazie al passaporto italiano o spagnolo. Ha citato proprio Rins come esempio. Il pilota Yamaha ha rivelato di aver contattato il collega, oggi impegnato nel BSB: "Gli ho scritto dicendo 'Veramente?' e lui ha risposto che era solo un'opinione. Lo rispetto e non ho intenzione di entrare nel merito".
Il 30enne catalano ritiene di meritare il posto e di essere stato semplicemente sfortunato nell'aver scelto il progetto tecnico sbagliato. Lui stesso ha ricordato che, dopo l'addio alla Suzuki, aveva avuto l'opportunità di firmare per il team Gresini. Preferì il team Honda LRC, perché gli venne garantito un trattamento tecnico da pilota factory. Dopo un anno con la squadra di Lucio Cecchinello, ha scelto di approdare nel team ufficiale Yamaha. E il resto della storia lo conosciamo. Rins non ha dubbi sul suo valore, però il suo futuro in MotoGP è compromesso.

Leggi anche

Yamaha da incubo, Alex Rins verso l'addio alla MotoGP: "Non mi diverto più"Yamaha da incubo, Alex Rins verso l'addio alla MotoGP: "Non mi diverto più"
Yamaha in crisi nera: Augusto Fernandez a Jerez per rianimare il travagliato progetto V4Yamaha in crisi nera: Augusto Fernandez a Jerez per rianimare il travagliato progetto V4
Alex Rins

diMatteo Bellan

Continua a leggere

loading

Potrebbe anche piacerti

Marc Marquez pilota Ducati MotoGP
MotoGP

Marquez scarica la pressione sui piloti Aprilia: le risposte di Bezzecchi e Martin

23 aprile 2026
Pecco Bagnaia pilota Ducati MotoGP
MotoGP

Pecco Bagnaia-Ducati GP26, ancora la stessa storia: "Non mi lamento solo io"

23 aprile 2026
Marc Marquez
MotoGP

Ducati aiutino in vista? Avrà le concessioni se non fa 253 punti in otto gare

23 aprile 2026

Altre notizie

Marc Marquez pilota Ducati MotoGP

Marquez scarica la pressione sui piloti Aprilia: le risposte di Bezzecchi e Martin

MotoGP
Pecco Bagnaia pilota Ducati MotoGP

Pecco Bagnaia-Ducati GP26, ancora la stessa storia: "Non mi lamento solo io"

MotoGP
ferrandez-moto2-2026

Moto2, sanzione dura per Ferrandez dopo il botto di Austin: a Jerez scatta dalla pit lane

In Pista
Jonathan Rea e Yuki Kunii piloti Honda HRC Superbike WorldSBK

SBK, Jonathan Rea si prende una pausa: Honda chiama Kunii per sostituire Dixon

Superbike
test civ 2026 day1 (19) - Copia_result

Misano apre la stagione 2026 del CIV: orari e diretta streaming

In Pista

Articoli popolari

Alvaro Bautista pilota Barni Spark Racing Team seduto nel box Superbike WorldSBK ad Assen

Alvaro Bautista ritrova il sorriso: una modifica alla Ducati può cambiargli la stagione

Superbike
MotoGP

MotoGP 2027: primi Test pubblici 850cc e Pirelli per pochi eletti

MotoGP
Nicolò Bulega vince contro nessuno? Ecco tutta la verità

Perchè dicono che Nicolò Bulega vince contro nessuno?

Paolo Gozzi Blog
Alex Marquez

Ducati GP26 delude i fratelli Marquez: "Abbiamo qualche problema"

MotoGP
Marc Marquez

Ducati aiutino in vista? Avrà le concessioni se non fa 253 punti in otto gare

MotoGP

Loading