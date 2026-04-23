Nel 2027 non correrà più con Yamaha, il futuro di Rins è incerto: il pilota ha parlato anche di quanto dichiarato da Redding sulla sua presenza in MotoGP.

In questo weekend si corre il Gran Premio di Spagna e potrebbe essere un altro appuntamento difficile per i piloti Yamaha. La nuova M1 con motore V4 non si è rivelata competitiva finora e c'è il rischio concreto di disputare una stagione MotoGP 2026 pesantemente negativa. Se Fabio Quartararo e Toprak Razgatlioglu sono sicuri di essere in griglia nel 2027, diverso è il discorso per Alex Rins e Jack Miller. Entrambi rischiano seriamente di non avere un posto in top class e di dover andare a correre altrove.

MotoGP, Rins lascerà la Yamaha a fine 2026

Sembra che Rins non sia stato informato direttamente da Yamaha dell'ingaggio di Ai Ogura come futuro compagno di squadra di Jorge Martin. Ha appreso tutto dalla stampa e chiaramente non è stato il modo migliore, lo ha detto chiaramente a Jerez: "L'ho scoperto proprio come voi - riporta Marca - Sono deluso, perché non mi mette in una buona posizione. Mi trovavo molto bene alla LCR e sono passato alla Yamaha pensando di avere più opportunità, ma non è stato affatto così. È stato difficile, ho faticato ad adattarmi al motore a quattro cilindri in linea e siamo passati al V4 per tornare ai vertici, ma non ha funzionato. Rimango comunque tranquillo, sono lo stesso Álex che ha vinto con Suzuki e Honda".

Anche se oggi sembra difficile pensare che sarà sulla griglia MotoGP nel 2027, il pilota catalano farà del proprio meglio per mettersi nella condizione di ricevere una buona offerta: "È un po' più complicato, ma ho ben chiaro che voglio continuare. Sono lo stesso pilota, una versione migliorata, più calmo, più in forma, e lotterò al 100% per rimanere qui, che è dove merito di essere".

La replica a Scott Redding

Gli ho scritto dicendo 'Veramente?' e lui ha risposto che era solo un'opinione. Lo rispetto e non ho intenzione di entrare nel merito". Recentemente Rins è stato oggetto di una frecciatina da parte di Scott Redding ( QUI le dichiarazioni), il quale ritiene che in MotoGP ci siano troppi piloti che corrono grazie al passaporto italiano o spagnolo. Ha citato proprio Rins come esempio. Il pilota Yamaha ha rivelato di aver contattato il collega, oggi impegnato nel BSB: "".