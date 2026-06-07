Mondiale MotoGP 2026: la classifica piloti aggiornata dopo Balaton

Ducati fa festa con Marc e anche con Bagnaia, Aprilia incappa in una giornata nera: la situazione aggiornata nel campionato.
Un Gran Premio d'Ungheria 2026 nel quale non sono mancate le emozioni. Nella gara MotoGP si è subito partiti con un dramma generato da un incidente in curva 1
: Jorge Martin ci è arrivato troppo forte e con moto scomposta che non riusciva a controllare e frenare, finendo per provocare le cadute di Marco Bezzecchi
, Raul Fernandez, Fermin Aldeguer e Fabio Di Giannantonio. Per Aprilia un brutto colpo, dato che i due suoi due piloti ufficiali sono rimasti senza punti e subiscono una battuta d'arresto pesante nella corsa al titolo mondiale.
Bezzecchi rimane leader con 20 punti di vantaggio su Martin e 42 su Diggia, che dei piloti caduti in curva 1 al Balaton Park Circuit è stato l'unico a riuscire a ripartire, concludendo la gara al dodicesimo posto. Pedro Acosta, secondo al traguardo, si porta a -48 dalla vetta e Marc Marquez con la vittoria di oggi sale in top 5. Sono 72 i punti che separano il campione in carica MotoGP da Bez, con ancora 14 gran premi da disputare non può essere tagliato fuori dalla corsa iridata.
GP Ungheria: le nuove classifiche piloti e costruttori
MONDIALE PILOTI MOTOGP
- Marco Bezzecchi 180 punti
- Jorge Martin 160 punti
- Fabio Di Giannantonio 138 punti
- Pedro Acosta 132
- Marc Marquez 108
- Ai Ogura 105
- Pecco Bagnaia 99
- Raul Fernandez 93
- Alex Marquez 67
- Fermin Aldeguer 64
- Luca Marini 57
- Enea Bastianini 48
- Brad Binder 48
- Franco Morbidelli 40
- Fabio Quartararo 37
- Diogo Moreira 36
- Johann Zarco 34
- Joan Mir 15
- Alex Rins 12
- Jack Miller 11
- Iker Lecuona 9
- Toprak Razgatlioglu 9
- Maverick Vinales 6
- Augusto Fernandez 4
- Cal Crutchlow 0
- Jonas Folger 0
- Michele Pirro 0
MONDIALE COSTRUTTORI MOTOGP
- Aprilia 238 punti
- Ducati 225 punti
- KTM 154
- Honda 84
- Yamaha 49