Mondiale MotoGP 2026: la classifica piloti aggiornata dopo Balaton

Ducati fa festa con Marc e anche con Bagnaia, Aprilia incappa in una giornata nera: la situazione aggiornata nel campionato.

Un Gran Premio d'Ungheria 2026 nel quale non sono mancate le emozioni. Nella gara MotoGP si è subito partiti con un dramma generato da un incidente in curva 1 : Jorge Martin ci è arrivato troppo forte e con moto scomposta che non riusciva a controllare e frenare, finendo per provocare le cadute di Marco Bezzecchi , Raul Fernandez, Fermin Aldeguer e Fabio Di Giannantonio. Per Aprilia un brutto colpo, dato che i due suoi due piloti ufficiali sono rimasti senza punti e subiscono una battuta d'arresto pesante nella corsa al titolo mondiale.

Bezzecchi rimane leader con 20 punti di vantaggio su Martin e 42 su Diggia, che dei piloti caduti in curva 1 al Balaton Park Circuit è stato l'unico a riuscire a ripartire, concludendo la gara al dodicesimo posto. Pedro Acosta, secondo al traguardo, si porta a -48 dalla vetta e Marc Marquez con la vittoria di oggi sale in top 5. Sono 72 i punti che separano il campione in carica MotoGP da Bez, con ancora 14 gran premi da disputare non può essere tagliato fuori dalla corsa iridata.

GP Ungheria: le nuove classifiche piloti e costruttori

MONDIALE PILOTI MOTOGP

Marco Bezzecchi 180 punti Jorge Martin 160 punti Fabio Di Giannantonio 138 punti Pedro Acosta 132 Marc Marquez 108 Ai Ogura 105 Pecco Bagnaia 99 Raul Fernandez 93 Alex Marquez 67 Fermin Aldeguer 64 Luca Marini 57 Enea Bastianini 48 Brad Binder 48 Franco Morbidelli 40 Fabio Quartararo 37 Diogo Moreira 36 Johann Zarco 34 Joan Mir 15 Alex Rins 12 Jack Miller 11 Iker Lecuona 9 Toprak Razgatlioglu 9 Maverick Vinales 6 Augusto Fernandez 4 Cal Crutchlow 0 Jonas Folger 0 Michele Pirro 0

MONDIALE COSTRUTTORI MOTOGP