MXGP e MX2 pronti a incendiare Loket: orari e protagonisti del 13° round

MXGP e MX2, la sfida è bollente. Ora il Mondiale Motocross si sposta a Loket: protagonisti e orari del GP della Repubblica Ceca.

Dopo gli scossoni in Gran Bretagna, la sfida continua senza respiro. Il Mondiale Motocross è subito di scena in Repubblica Ceca a Loket, su uno dei circuiti più iconici, per il 13° round della stagione 2026 nel weekend 25-26 luglio. MXGP e MX2 su tutti, con la lotta mondiale più accesa che mai, ma non mancheranno anche tre classi dell'Europeo: una folla, visto che saranno al via ben 244 piloti!

Dopo i colpi di scena a Foxhills

In MXGP, il leader Lucas Coenen deve dimenticare immediatamente il botto con successivo doppio zero, un risultato che ha permesso a Jeffrey Herlings vincitore di portarsi a soli 11 punti dalla vetta iridata. La stessa distanza che c'è in MX2 tra il nuovo capoclassifica iridato Guillem Farres e Sacha Coenen, eroico al via dopo l' infortunio alla spalla di pochi giorni prima nella wild card AMA Motocross, con successiva fresca operazione per "rimetterla a posto". Questo riguardo i due maggiori protagonisti in vetta, ma certo non gli unici, e non dimentichiamo anche alcuni acciacchi o assenze forzate. Farsi male in uno degli eventi di una tripletta è un grosso problema...

In 450 Tim Gajser è reduce da un podio, in un GP complicato tra imprevisti ( come i pezzi degli occhiali in un occhio ) e cadute. Occhio a Romain Febvre, nuovamente stabile protagonista da podio: proprio oggi ufficialmente verso la fine della collaborazione con Kawasaki, destinazione Ducati 2027? Da capire se il suo collega Pauls Jonass sarà al via o meno dopo aver riportato una commozione cerebrale. Sicuro assente Alberto Forato, operato lo scorso weekend per la frattura di una scapola durante la gara di qualifica. In 250, assente anche Ferruccio Zanchi infortunato e al suo posto riecco Simone Mancini, ducatista dell'Europeo di categoria. Di seguito i nomi dei protagonisti delle due categorie.

Tutti gli orari del round MXGP/MX2

Come sempre, diretta integrale garantita da mxgp-tv.com in abbonamento. Nei prossimi giorni verrà resa nota un'eventuale programmazione sui canali Rai.

Sabato 25 luglio

16:35 MX2 Qualifying Race

17:25 MXGP Qualifying Race

Domenica 26 luglio

13:15 MX2 Gara 1

14:15 MXGP Gara 1

16:10 MX2 Gara 2

17:10 MXGP Gara 2