Formula 1: Quando corrono in Ungheria? Orari TV live e differite

La F1 non si ferma e dopo il Belgio torna immediatamente in pista per la volata che porterà alla mini sosta estiva. L’Ungheria è una nuova occasione per Kimi Antonelli che a Spa ha ripreso a volare. Ma il toboga alla periferia di Budapest potrebbe essere terreno di caccia Ferrari

L'Hungaroring chiude la prima parte di campionato, in attesa di conoscere se dove si potranno disputare le due gare finali che, nei piani, avrebbero dovuto corrersi in medio oriente. Una doppietta a Las Vegas e un round a sorpresa in Europa saranno il salvagente.

Intanto vediamo cosa c'è nel piatto questo week end, e a seguire come sempre gli orari dello show.

Ferrari in agguato

Il tracciato magiaro sembra perfetto per la Ferrari visto che in questi circuiti lenti la SF- si esalta, anche se in realtà Lewis Hamilton e Charles Leclerc hanno vinto su due piste molto veloci come Barcellona e Silverstone. Con queste nuove F1 metà endotermiche e metà elettriche fare i pronostici sta diventando un gioco difficile. Lewis e Charles possono essere fiduciosi, la vettura è in crescita e quindi sognare non costa nulla. La Mercedes resta la favorita anche grazie ad un Antonelli sempre più dominante. Nel tempio della velocità, Spa Francorchamps, Kimi è stato perfetto e ha guadagnato anche 25 punti puliti sul compagno Russell, che ora vorrà reagire. Il britannico e il team hanno evidenziato che qualcosa non ha funzionato sulla sua vettura nel primo giro del GP del Belgio. La sfida è tra loro due, ma l’italiano può anche attendere la mossa di George.

La Red Bull e la McLaren sarano della partita, almeno essere all'altezza per un piazzamento a podio? Sul circuito ungherese nel 2024 Oscar Piastri trovò la sua prima vittoria al veleno, visto che il team disse a Lando Norris di ridare la posizione al compagno, dopo un errore durante il pit stop. La Alpine vorrà tornare ad essere nella Top5 delle scuderie dopo che la Racing Bulls sta incalzando non poco la scuderia francese. La squadra di Faenza è in stato di grazia come i suoi due alfieri Lawson e Lindblad. Carlos Sainz e Fernando Alonso arrivano in Ungheria felici per la vittoria della Spagna nei mondiali di calcio, a loro in pista non gira niente per il verso giusto. Sainz ha dichiarato apertamente di non digerire questi regolamenti e che la Federazione deve lavorare per arrivare ad una soluzione, mentre Fernando è sempre in lotta contro il compagno per non arrivare ultimo.

Formula 1 2026, classifica piloti e costruttori

CLASSIFICA PILOTI

Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) 204 punti Lewis Hamilton (Ferrari) 159 punti George Russell (Mercedes) 154 punti Charles Leclerc (Ferrari) 126 punti Lando Norris (McLaren) 103 punti Oscar Piastri (McLaren) 92 punti Max Verstappen (Red Bull) 91 punti Isack Hadjar (Red Bull) 60 punti Pierre Gasly (Alpine) 42 punti Liam Lawson (Racing Bulls) 39 punti Arvid Lindblad (Racing Bull) 22 punti Franco Colapinto (Alpine) 19 punti Olivier Bearman (Haas) 18 punti Gabriel Bortoleto (Audi) 10 punti Carlos Sainz (Williams) 6 punti Alexander Albon (Williams) 5 punti Esteban Ocon (Haas) 3 punti Fernando Alonso (Aston Martin) 1 punti Nico Hulkenberg (Audi) 0 punti Valteri Bottas (Cadillac) 0 punti Sergio Perez (Cadillac) 0 punti Lance Stroll (Aston Martin) 0 punti

CLASSIFICA COSTRUTTORI

Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team 358 punti Scuderia Ferrari HP 285 punti McLaren Mastercard F1 Team 195 punti Oracle Red Bull Racing 151 punti BWT Alpine F1 Team 61 punti Visa Cash App Racing Bulls F1 Team 61 punti TGR Haas F1 Team 21 punti Atlassian Williams F1 Team 11 punti Audi Revolut F1 Team Kick Sauber 10 punti Aston Martin Aramco F1 Team 1 punti Cadillac Formula 1 Team 0 punti

Formula 1 GP Ungheria: dove vederlo in TV e in streaming

Il GP del dell’Ungheria segue i classici orari europei, quindi per non correre rischi rimanete in casa nelle ore più calde, a farvi compagnia ci penserà la F1. Tutto il weekend della Formula 1 sarà trasmesso in diretta TV da SkySport, mentre in streaming i servizi da poter usufruire per seguire l’evento saranno Sky Go e NowTV. TV8 trasmetterà in chiaro l’evento ma in differita, proponendo: le qualifiche e la gara. Di seguito riportiamo tutti gli orari del weekend sul circuito dell’Hungaroring.

Venerdì 24 luglio:

13:30-14:30: Prove libere 1

17:00-18:00: Prove libere 2

Sabato 25 luglio:

12:30-13:30: Prove libere 3

16:00-17:00: Qualifiche (differita TV8 alle 18:30)

Domenica 26 luglio:

15:00-17:00: Gara (differita TV8 alle 18:00)

“Come ho progettato il mio sogno” la biografia di Adrian Newey il “mago” dei tecnici di Formula 1. In vendita su Amazon e in tutte le librerie.

FOTO: social formula 1