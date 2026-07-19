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F1 Belgio: kimi Antonelli trionfa a Spa, riparte la fuga Mondiale

Formula 1
di Riccardo Ventura
domenica, 19 luglio 2026 alle 17:11
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Kimi Antonelli trionfa nel GP del Belgio e soli diciannove anni firma un'altra grande classica della F1 dopo Monaco. La Ferrari ruggisce con un grande Charles Leclerc, invece George Russell finisce KO alla terza curva!
Tanti pensavo che Andrea Kimi Antonelli potesse fare un sol boccone del GP del Belgio e la pole aveva rafforzato questa impressione. Invece la sesta vittoria di questa seconda stagione nel Mondiale se l'è dovuta sudare fino in fondo. A complicare i piani una Virtual Safety Car uscita quando le Ferrari non avevano ancora fatto l'unica sosta ai box. Un piccolo aiutino per la Rossa, visto che la neutralizzazione è uscita per fantomatici detriti in pista ed è durata perfettamente quanto era necessario per accompagnare le due Ferrari in pit lane.
A quel punto la gara di Antonelli era tutta da ricostruire ma lui è rimasto glaciale. Nella fase finale si è rifatto sotto e ha rimesso le cose a posto: con Russell finito fuori pista al primo passaggio da Combes, la vittoria era troppo importante per riprendere la fuga nel Mondiale dopo le sfortune accusate a Barcellona e Silverstone.

Leclerc e Verstappen, che podio!

Charles Leclerc chiude secondo dopo una prova tutta cuore. Il monegasco è andato forte ma dopo esser balzato al comando ha dovuto cedere alla supremazia tecnica della Mercedes W17. Max Verstappen conquista un podio che sa di riscatto, dopo l'amara prova di Silverstone. L'olandese non è mai stato della partita per vincere ma ha comunque fatto il suo. Lewis Hamilton chiude quarto ed è stato protagonista di un contatto ad inizio gara con George Russell, costatogli cinque secondi di penalità. Poi ripartendo dalla sosta ai box in fila a Charles Leclerc ha travolto un meccanico Ferrari, rialzatosi per fortuna senza danni. Oscar Piastri con la McLaren top5: potrebbe avanzare di una posizione qualora Lewis Hamilton fosse penalizzato per l'episodio al box. .

Una gara che Isack Hadjar non dimenticare mai, visto che scattato ultimo è giunto sesto. Il pilota Red Bull ha sfruttato il nuovo motore ed anzi ed ha fatto una gara tutta all'attacco. Lando Norris chiude settimo ed è una prova senza colori quella del Campione del mondo. Gabriel Bortoleto giunge ottavo con la sua AUDI, risultato strabiliante per il brasiliano e la casa tedesca. Arvid Lindblad giunge nono davanti a Franco Colapinto che chiude la zona punti.

Russell un duro colpo per il suo mondiale

Uscita di scena dunque per Russell dopo appena un giro. Il britannico si è toccato con l'ex compagno Hamilton finendo nella sabbia. Una brutta battuta di arresto, dopo che George aveva recuperato punti nelle ultime gare. Ritirati anche Sergio Perez e Lance Stroll che sono stati richiamati ai box dai rispettivi team.

Arrivo del GP del Belgio

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Foto: Formula 1
Andrea Antonelli

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