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Formula 1 Silverstone, Sprint: Antonelli grandioso, Hamilton è piegato

Formula 1
di Elisabetta Lubrani
sabato, 04 luglio 2026 alle 13:51
F1 Silverstone: Antonelli grandioso, Hamilton è piegato
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Andrea Antonelli vince di forza la Sprint del GP Gran Bretagna a Silverstone e entra sempre più nell'Olimpo dei grandi della Formula 1. Niente da fare per Lewis Hamilton che partiva in pole ma ha resistito appena otto giri.
La gara corta del week end ha ribaltato l'esito della qualifica del venerdi, quando la Ferrari gestendo a meraviglia l'energia era riuscita a sparare Lewis Hamilton in pole per undici millesimi davanti al ragazzino fenomeno dell Mercedes. Il vecchio leone britannico, qui nove volte in trionfo, è partito con grinta e guidando con la classe sopraffina dei giorni migliori è riuscito per metà distanza a tenere testa. Ma gli ingegneri del colosso tedesco evidentemente hanno trovato le contromisure: nel rettilineo verso Stowe Andrea ha messo il muso davanti e l'incertezza è finita lì. L'italiano così consolida il primato nel Mondiale in attesa della qualifica del pomeriggio (ore 17) antipasto di un GP che domani (ore 16) proporrà scintille.
Andrea Antonelli

Russell, che legnata!

Antonelli ha risposto come si deve, cioè in pista, allo "Stay Calmo" che George Russell gli aveva indirizzato una settimana fa a Zeltweg dopo aver arpionato la pole con una furbata. Sulla pista di casa del rivale non c'è stata neanche partita: Russell, scattato in terza fila, è finito appena quarto, beccandosi dieci secondi da un Andrea indiavolato. Davanti allo sconfitto anche Lando Norris, spettacolare con una McLaren che con il nuovo corso regolamentare ha perso completamente il vantaggio messo in mostra l'anno passato.

Leclerc non riemerge

Anche in Ferrari l'ago della bilancia degli equilibri interni è sempre più spostato verso il #44 di Hamilton. Charles Leclerc in questo momento è costretto sulla difensiva: quinto posto finale, davanti ad un Max Verstappen che ha lottato forte nei primi giri salvo fare il gambero nel finale, tradito anche dal treno di gomme usate scelto dalla Red Bell. Evidentemente Max e la scuderia anglo-austriaca puntano tutto sul GP.

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Foto: Formula 1
Andrea Antonelli

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