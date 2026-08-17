Guillem Farres, cuore e punti: dopo il botto, rimonte da urlo e vetta MX2 salva

Weekend da brividi a Uddevalla: incubo in qualifica per Guillem Farres, che stringe i denti e limita i danni nel round MX2 svedese.

No, non ha perso un incontro di boxe, ma è il risultato del botto nella gara di qualifica. Guillem Farres però non s'è lasciato rallentare da questo "intoppo" e ha portato a casa un 4° posto overall (6-4) nel GP Svezia di Uddevalla che gli permette di tenere la leadership MX2. Ha perso un po' di terreno, ma tiene comunque un certo margine, 24 punti, sullo scatenato Sacha Coenen, tornato alla vittoria con un solido 1-1 per la prima volta dall'infortunio alla spalla. Questi ragazzi sono fatti veramente di un'altra pasta!

Certo, lo spagnolo di Triumph si aspettava di festeggiare in altro modo il rinnovo col marchio di Hinchkley con annessa promozione in MXGP l'anno prossimo. Ma poteva anche andare peggio! Tutto s'è complicato all'inizio della Qualifying Race con una caduta nel primo giro, in seguito non ha potuto evitare la moto di un altro pilota incidentato ed è letteralmente volato, senza fratture ma con il risultato che si vede in foto di copertina... Domenica quindi scattava dall'ultimo cancelletto ed era già tutto in salita, ma Farres ha tirato fuori tutta la grinta possibile e ha realizzato due strepitose rimonte, salvando la situazione.

Guillem Farres e Triumph salvano il weekend MX2

"Sabato sera non sapevamo nemmeno se sarebbe stato in grado di correre domenica". Vincent Bereni, team manager di Triumph Factory Racing, ammette chiaramente la situazione dopo il brutto incidente del suo pilota spagnolo. "Chiudere con un 6-4 e il quarto posto assoluto è davvero positivo. Certo, abbiamo perso terreno in campionato, ma direi che è stato un weekend positivo. Ora dobbiamo gestire bene la prossima settimana".

"Un enorme ringraziamento a tutti coloro che hanno lavorato duramente per aiutare Guillem a tornare in sella, compresi il fisioterapista e il medico che si sono presi cura di lui ieri. Ora guardiamo avanti ai Paesi Bassi". Non c'è tempo per riposarsi, il prossimo appuntamento a Arnhem è solamente tra sette giorni, prima del tris Turchia-Cina-Australia che chiuderà la stagione MX2 2026. Siamo quasi agli sgoccioli, ogni punto ora diventa fondamentale per decretare il campione.