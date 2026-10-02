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Rins e Miller, piccolo show e sorrisi per una Yamaha in sofferenza

MotoGP
di Diana Tamantini
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Lo spettacolo del giorno in MotoGP lo regalano Jack Miller ed Alex Rins, un piccolo siparietto a fine turno a Motegi.
Non è una giornata particolarmente brillante per Yamaha (tranne Quartararo in Q2), ma non manca lo spettacolo alla fine del turno più importante del venerdì. Svariati piloti lasceranno la griglia MotoGP a fine anno, tra loro Alex Rins e Jack Miller, protagonisti di un simpatico siparietto proprio a fine sessione. Nello specifico, il primo è rimasto a piedi e, lasciata la sua M1 a bordo pista ha chiesto un passaggio. Il collega di Pramac subito accorso non s'è lasciato scappare l'occasione sia di recuperare il compagno di marca che di fare un po' di scena, con tanto di "wheelie da passeggero" per Rins. L'avventura in Yamaha non è stata gloriosa per nessuno dei due, ma almeno la chiudono con stile.
-> VIDEO Alex Rins e Jack Miller, spettacolo di fine sessione

Guizzo divertente in un periodo nero 

Un piccolo sorriso alla fine di quello che si preannuncia già un altro GP di sofferenza. Per Jack Miller il 18° posto alla fine del turno, 20° Alex Rins. Non è più una novità vedere i marchi giapponesi, Yamaha ormai su tutte in MotoGP, faticare nelle zone basse della classifica, salvo alcune eccezioni, ma certamente fa ancora meno piacere sulla pista di casa... Fabio Quartararo è riuscito a prendersi la Q2 diretta col 7° posto a quattro decimi dal capoclassifica, tutte le altre Yamaha arrancano. Un ultimo GP del Giappone in MotoGP da portare a casa alla bell'e meglio per i due protagonisti di questo momento.
Il primo è diretto l'anno prossimo in Superbike sempre con Yamaha, mentre l'altro sembra fuori dal mondo delle moto anche se non dei motori (si vocifera di una nuova sfida nelle auto). Non sembra però un addio definitivo e netto, almeno per il momento e stando alle ultime dichiarazioni: Rins infatti non ha comunque escluso di poter tornare nelle due ruote, nello specifico di essere disposto ad accettare anche un ruolo da collaudatore, nel caso dovesse arrivare qualche chiamata dalla MotoGP.

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Yamaha

diDiana Tamantini

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