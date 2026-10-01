Valentino contro Max rievoca i tempi del feroce duello tutto italiano nella MotoGP. E' passato tanto tempo, Rossi e Biaggi ora sono ex delle moto. Ma il Dottore corre ancora in auto e presto incrocerà le traiettorie con un fuoriclasse delle quattro ruote. Valentino Rossi sarà avversario di Max Verstappen: in pista, in una gara vera.

Il quattro volte campione del mondo di Formula 1 ha confermato il suo debutto nel GT World Challenge Europe Endurance Cup, all'ultimo appuntamento stagionale in programma a Portimão dal 16 al 18 ottobre. Lì troverà il Dottore, al via con la BMW del team WRT. L'annuncio è arrivato a margine del weekend di Formula 1 in Malesia. Per l'olandese sarà la prima volta nella serie organizzata da SRO e il ritorno in GT3 dopo la 24 Ore del Nürburgring disputata a maggio.

Stessa classe, stesso asfalto

Verstappen guiderà una Mercedes-AMG GT3 schierata da 2 Seas Motorsport sotto le insegne Verstappen Racing. Rossi sarà al volante della BMW di WRT, sostenuto ufficialmente dalla casa tedesca. Entrambi correranno nella categoria Pro: il confronto sarà quindi diretto, nella stessa classe.

Per Valentino le corse in auto sono diventate la seconda carriera, per Max una passione da coltivare mentre è ancora nel pieno della Formula 1. Nel suo equipaggio ci sarà Chris Lulham. Sul terzo pilota, secondo Speedweek, toccherà a Ben Barnicoat, reduce da diversi successi nell'IMSA.

Il domino del WEC

Alla base della scelta c'è il calendario. La finale di Portimão coincide con la 6 Ore di Barcellona, penultimo round del FIA WEC riprogrammato dopo che il campionato endurance ha dovuto cancellare la tappa conclusiva in Medio Oriente a causa della guerra in Iran. Jules Gounon (Alpine) e Dani Juncadella (Genesis Magma Racing), abituali piloti della squadra di Verstappen e suoi compagni al Nürburgring, saranno impegnati con le Hypercar.

"Beh, so che due dei miei piloti non faranno parte della formazione, quindi altri due devono subentrare, e non vedo l'ora", ha spiegato Verstappen. "Adoro Portimao e adoro stare in Portogallo. Cercheremo di fare un bel weekend".

In Portogallo l'olandese ha già raccolto due podi in Formula 1. Al Nürburgring, invece, aveva lottato per la vittoria assoluta fino a domenica a mezzogiorno, prima di essere fermato da un problema tecnico.

Niente Alonso, tanti impegni

No, no, no, non guiderà con me! Non so cosa intenda con quella frase, ma da parte mia è tutto chiaro, sappiamo cosa vogliamo fare". Interpellato sulle parole di Fernando Alonso , che aveva parlato di sorprese in arrivo, Verstappen ha chiuso ogni ipotesi: "

Pur di esserci, Max infila Portimão in un calendario già fittissimo: sette weekend consecutivi di gara, dall'Azerbaigian al Brasile. E guarda già oltre: nel 2027 gli piacerebbe tornare alla 24 Ore del Nürburgring e correre la 24 Ore di Spa. "Saranno sette settimane impegnative, ma mi diverto. Vediamo cosa riusciremo a fare".