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Maximo Quiles, match point Moto3 già a Motegi: cosa deve accadere

In Pista
di Diana Tamantini
martedì, 29 settembre 2026 alle 12:15
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A Motegi la prima occasione Mondiale per Maximo Quiles: ecco cosa deve fare il leader Moto3.
Nel Gran Premio del Giappone avremo la prima occasione di festeggiare uno dei campioni 2026. Maximo Quiles, leader indiscusso della categoria Moto3, potrebbe già chiudere i conti. Appare più una pura formalità, considerando che il vantaggio nella generale sugli avversari è davvero abissale. Matematicamente però qualche speranza c'è ancora, nel senso che i rivali possono solo sperare di posticipare la festa per qualche altro GP, visto che dovrebbe succedere un vero cataclisma per togliere l'iride al giovane spagnolo di Aspar Team... Ecco la situazione.

Ad un passo dal titolo Moto3 

Maximo Quiles comanda la classifica piloti con 306 punti, al secondo posto c'è Alvaro Carpe con 175 punti, terzo è David Almansa con 174 punti, ex aequo con Brian Uriarte 4°. Stiamo parlando di un vantaggio di 131 e 132 punti sui diretti inseguitori, un vantaggio pazzesco per il giovane pilota spagnolo. Se vuole festeggiare già a Motegi, quindi con ben sei round d'anticipo, dovrà chiudere il GP con un vantaggio di 150 punti sugli avversari citati, accumulandone quindi altri 18-19. Una nuova vittoria quindi non sarebbe sufficiente per chiudere i conti, ma deve guardare anche quello che fanno gli inseguitori. Prima o dopo, la sua rimane davvero una stagione stellare: nonostante l'infortunio e lo zero di Silverstone (l'unico del 2026) manteneva comunque un vantaggio-monstre grazie a nove vittorie, altri quattro podi e un 11° posto. Tutto questo appena alla seconda stagione in Moto3, l'ultima prima del salto in Moto2 sempre con CFMOTO Aspar Team.

Quiles campione se... Le combinazioni 

- Vittoria Quiles, Carpe non meglio di 10°, Almansa-Uriarte non meglio di 9°
- Quiles 2°, Carpe non meglio di 15°, Almansa-Uriarte non meglio di 14°
- Quiles 3° o peggio -> tutto rinviato al prossimo GP, a prescindere dai risultati dei rivali

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Maximo Quiles

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