A Cremona un weekend SBK importante per il pilota piemontese, sabato abbattuto per il podio buttato e poi bravo a reagire: confermato anche il rinnovo con Motocorsa per il 2027.

Le prove libere di venerdì avevano già fatto capire che Alberto Surra sarebbe stato un grande protagonista del round Superbike al Cremona Circuit e così è stato. Sabato mattina si è messo davanti a tutti nelle FP3 e poi ha conquistato un fantastico terzo tempo nella Superpole, candidandosi per una Gara 1 da podio. Purtroppo, mentre occupava la terza posizione, è caduto e ha buttato via la chance di salire sul terzo gradino.

Una grossa delusione per lui e per il team Motocorsa Racing, ma anche una grande voglia di riscatto per Superpole Race e Gara 2. Nella "sprint" ha concluso terzo e ha finalmente conquistato il suo primo podio in SBK, mentre nell'ultima manche si è classificato quarto alle spalle di Yari Montella. Una domenica di grande gioia per il pilota torinese e per la squadra di Lorenzo Mauri, nel round di casa ci tenevano particolarmente a ben figurare: missione compiuta.

Superbike, Surra in continua crescita

Alberto Surra: crescita costante nel Mondiale Superbike

Le prestazioni e i risultati ottenuti al Cremona Circuit fanno parte di un percorso di crescita costante che Surra ha intrapreso in questa sua prima stagione nel Mondiale Superbike. Dopo un normale periodo iniziale di apprendimento, il 22enne ha compiuto un salto di qualità evidente ed è arrivato a lottare con costanza per delle posizioni importanti. Da esordiente riuscire a stare nelle prime cinque-sei posizioni con una squadra privata è tanta roba.

Sicuramente guidare la nuova Ducati Panigale V4 R rappresenta un grande vantaggio, trattandosi della moto migliore della griglia SBK, però Surra e il team Motocorsa stanno facendo un lavoro che merita applausi. E non è ancora finita. Ci sono altri due round nei quali il pilota piemontese avrà la chance di confermarsi e anche di migliorare la sua classifica.

Dopo il round al Cremona Circuit occupa la nona posizione con 140 punti, è davanti ad Alvaro Bautista di 15 punti e a -5 da Garrett Gerloff (Kawasaki). Il settimo posto di Axel Bassani (Bimota) è più distante, a 44 lunghezze, però con sei manche da disputare è tutto ancora possibile. In ogni caso, concludere in top 10 al suo primo anno in Superbike è già qualcosa di molto positivo.

SBK, rinnovo con Motocorsa per il 2027

Surra-Motocorsa: avanti insieme anche nel 2027

Nonostante ci siano state delle valutazioni anche da parte del team ufficiale Aruba.it Ducati, che nel test a Cremona gli ha fatto guidare la propria Panigale, nel 2027 Surra continuerà a correre con il team Motocorsa. Domenica è stato Mauri a confermarlo a Sky Sport.

Disputare un'altra stagione con la stessa squadra sembra la scelta giusta per un pilota giovane che ha tempo per approdare in una struttura ufficiale. Avere stabilità e continuità, senza eccessive pressioni, può consentire ad Alberto di proseguire gradualmente la sua crescita in Superbike e di essere più pronto per un eventuale cambiamento nel 2028. Certamente, Ducati continuerà a seguirlo con grande attenzione e lo stesso faranno altri marchi della griglia.

Intanto, a Cremona ha realizzato il sogno di prendersi il podio in una manche SBK. Ha ancora tanti sogni da poter realizzare, con il suo talento potrebbe diventare davvero un top rider della categoria nei prossimi anni. Dopo Bassani, che ha portato ottimi risultati tra il 2021 e il 2023, Motocorsa ha trovato un altro italiano velocissimo da valorizzare e con il quale brillare.