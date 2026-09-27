SBK, Lecuona conquista Cremona sotto gli occhi di Morbidelli: c'è già sapore di 2027

Weekend perfetto per il pilota spagnolo, che ha ottenuto la sua prima tripletta in SBK: a guardarlo c'era anche il suo futuro compagno di squadra.

Iker Lecuona al Cremona Circuit ha fatto quello che doveva fare per rinviare il più possibile la festa di Nicolò Bulega, comunque laureatosi campione del mondo Superbike 2026 al termine di un weekend dominato dallo spagnolo. Pole position e tre vittorie per il numero 7 del team Aruba.it Ducati, autore per la prima volta in carriera di un hat-trick. Fin dalle prove libere di venerdì era chiaro che sarebbe stato molto forte nelle gare, aveva qualcosa in più di Bulega e lo ha dimostrato anche nel momento di fare sul serio.

Superbike Cremona: Lecuona imprendibile, complimenti a Bulega

L'ex pilota Honda è particolarmente soddisfatto al termine del round SBK al Cremona Circuit, ha confermato di aver compiuto un passo in avanti importante con la Ducati Panigale V4 R: "È stato incredibile ciò che abbiamo trovato sulla moto venerdì, perché mi ha permesso di fare un grande step nella guida. Onestamente, non mi aspettavo di fare così tanto la differenza rispetto a Nicolò, anche se so che lui pensava a chiudere il campionato. Mi sono divertito tanto e ringrazio il team. Ho detto di non toccare la moto, a Estoril voglio usare la stessa".

Lecuona spera di confermarsi allo stesso livello visto in Italia negli ultimi appuntamenti Superbike 2026 a Estoril e a Jerez, pur essendo consapevole che Bulega dovrebbe essere più insidioso: "Il mio approccio sarà lo stesso, anche se ora ho più fiducia perché abbiamo trovato qualcosa sulla moto e sappiamo cosa mi serve durante il weekend. Nicolò a Estoril avrà meno pressione e tornerà ad andare al limite. Quest'anno è stato perfetto e sono felice per lui, merita il titolo".

Anche Morbidelli presente in Lombardia

Oggi al Cremona Circuit si è visto anche Franco Morbidelli, che ha confermato che nel 2027 correrà nel WorldSBK. Non è ancora ufficiale la sua firma con il team Aruba.it Ducati, però da tempo si sa che sarà lui il sostituto di Bulega e il nuovo compagno di Lecuona. Ipotizzabile un annuncio nei prossimi giorni, prima che la MotoGP sbarchi a Motegi per il Gran Premio del Giappone.

Oggi Morbidelli corre per il team Pertamina Enduro VR46, proprio quello nel quale approderà Bulega nel 2027. I risultati del pilota romano non sono stati entusiasmanti in questa stagione e il suo addio alla MotoGP non può sorprendere. Cercherà di fare del suo meglio nell'ultima parte del campionato 2026 prima di concentrarsi sulla nuova avventura nel Mondiale Superbike. Lecuona lo attende per sfidarlo con la Panigale V4 R del team Aruba.it Ducati.