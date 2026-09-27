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Mondiale Superbike 2026: la classifica piloti aggiornata dopo Cremona

Superbike
di Matteo Bellan
domenica, 27 settembre 2026 alle 16:25
Piloti partono dalla griglia nella gara Superbike al Cremona Circuit
Mondiale Superbike 2026: la classifica piloti aggiornata dopo il round a Cremona
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Lecuona imprendibile, ma la scena è di Bulega: oggi al Cremona Circuit l'incoronazione del pilota italiano dopo un Mondiale SBK 2026 super.
Nicolò Bulega è campione del mondo Superbike. Dopo essere stato vice-campione nel 2024 e nel 2025, battuto solo da un fenomenale Toprak Razgatlioglu, nel 2026 è arrivato il suo momento e il fenomeno lo ha fatto lui. Il titolo è pienamente meritato per il pilota emiliano, che ha dominato la stagione e che al Cremona Circuit si è accontentato di arrivare tre volte secondo nelle tre gare del weekend.
Non aveva bisogno di forzare, anche perché si è trovato a fare i conti con un Iker Lecuona che aveva qualcosa di più e che ha disputato il weekend perfetto: pole position e tre vittorie. Si tratta della prima tripletta dello spagnolo da quando corre nel WorldSBK. Terzo gradino del podio occupato sempre da piloti Ducati: Sam Lowes in Gara 1, Alberto Surra (prima volta) in Superpole Race e Yari Montella in Gara 2. Quest'ultimo ha consolidato il terzo posto nella classifica generale

Campionato mondiale Superbike: le nuove classifiche piloti e costruttori

CAMPIONATO PILOTI SUPERBIKE
  1. Nicolò Bulega 602 punti
  2. Iker Lecuona 469 punti
  3. Yari Montella 269 punti
  4. Alex Lowes 226 punti
  5. Sam Lowes 219 punti
  6. Lorenzo Baldassarri 193
  7. Axel Bassani 184
  8. Garrett Gerloff 145
  9. Alberto Surra 140
  10. Alvaro Bautista 125
  11. Andrea Locatelli 118
  12. Miguel Oliveira 109
  13. Xavi Vierge 95
  14. Tarran Mackenzie 81
  15. Tommy Bridewell 66
  16. Danilo Petrucci 61
  17. Remy Gardner 57
  18. Stefano Manzi 44
  19. Jake Dixon 23
  20. Michael van der Mark 23
  21. Somkiat Chantra 16
  22. Tetsuta Nagashima 7
  23. Jonathan Rea 6
  24. Bahattin Sofuoglu 4
  25. Loris Baz 3
  26. Mattia Rato 3
  27. Ryan Vickers
CAMPIONATO COSTRUTTORI SUPERBIKE
  1. Ducati 620 punti
  2. Bimota 268 punti
  3. Yamaha 162
  4. BMW 151
  5. Kawasaki 145
  6. Honda 45

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Nicolò Bulega

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