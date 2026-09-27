Mondiale Superbike 2026: la classifica piloti aggiornata dopo Cremona

Lecuona imprendibile, ma la scena è di Bulega: oggi al Cremona Circuit l'incoronazione del pilota italiano dopo un Mondiale SBK 2026 super.
Nicolò Bulega
è campione del mondo Superbike. Dopo essere stato vice-campione nel 2024 e nel 2025, battuto solo da un fenomenale Toprak Razgatlioglu, nel 2026 è arrivato il suo momento e il fenomeno lo ha fatto lui. Il titolo è pienamente meritato per il pilota emiliano, che ha dominato la stagione e che al Cremona Circuit si è accontentato di arrivare tre volte secondo nelle tre gare del weekend.
Non aveva bisogno di forzare, anche perché si è trovato a fare i conti con un Iker Lecuona che aveva qualcosa di più e che ha disputato il weekend perfetto: pole position e tre vittorie. Si tratta della prima tripletta dello spagnolo da quando corre nel WorldSBK. Terzo gradino del podio occupato sempre da piloti Ducati: Sam Lowes in Gara 1, Alberto Surra (prima volta) in Superpole Race e Yari Montella in Gara 2
. Quest'ultimo ha consolidato il terzo posto nella classifica generale
Campionato mondiale Superbike: le nuove classifiche piloti e costruttori
CAMPIONATO PILOTI SUPERBIKE
- Nicolò Bulega 602 punti
- Iker Lecuona 469 punti
- Yari Montella 269 punti
- Alex Lowes 226 punti
- Sam Lowes 219 punti
- Lorenzo Baldassarri 193
- Axel Bassani 184
- Garrett Gerloff 145
- Alberto Surra 140
- Alvaro Bautista 125
- Andrea Locatelli 118
- Miguel Oliveira 109
- Xavi Vierge 95
- Tarran Mackenzie 81
- Tommy Bridewell 66
- Danilo Petrucci 61
- Remy Gardner 57
- Stefano Manzi 44
- Jake Dixon 23
- Michael van der Mark 23
- Somkiat Chantra 16
- Tetsuta Nagashima 7
- Jonathan Rea 6
- Bahattin Sofuoglu 4
- Loris Baz 3
- Mattia Rato 3
- Ryan Vickers
CAMPIONATO COSTRUTTORI SUPERBIKE
- Ducati 620 punti
- Bimota 268 punti
- Yamaha 162
- BMW 151
- Kawasaki 145
- Honda 45
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