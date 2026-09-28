MOTOGPSUPERBIKE MOTOCROSS IN PISTA STORIE DI MOTO NOVITA’PAOLO GOZZI BLOGBOOKSHOP

Marquez "un attore", Toprak da bocciare: le bordate di Chicho Lorenzo

MotoGP
di Luigi Ciamburro
lunedì, 28 settembre 2026 alle 9:44
Marc Marquez
Seguici su Google News
A distanza di una settimana dal GP d'Austria, Chicho Lorenzo, padre della MotoGP Legend Jorge Lorenzo, fa il punto della situazione sul campionato. Il weekend ha visto trionfare per la prima volta Pedro Acosta, il ritorno in testa alla classifica di Martin, qualche difficoltà da parte di Marc Marquez.

La prima vittoria di Acosta

Il papà di Jorge Lorenzo ha sottolineato come sia stata una gara storica per KTM e Acosta. "Ricordo il primo anno in cui aspettavano di vedere se sarebbe riuscito a battere il record di Marc Marquez come pilota più giovane a vincere in MotoGP. Sono passati tre anni, un po' di più, quanto è servito a Pedro Acosta per raggiungere questo traguardo, e questa sarà una vittoria storica per il motociclismo spagnolo. Perché la prima vittoria ha un potere straordinario per i piloti. Li fa pensare che tutto sia a posto, che abbiano tutto ciò che serve per vincere".
D'altronde lo Squalo di Mazzaron ha delle doti che lo contraddistinguono, proiettandolo come uno dei futuri campioni della MotoGP. "Acosta è un pilota molto tecnico. Più che tecnico, direi che padroneggia la moto in ogni tipo di situazione estrema. Lavora sodo per spingere l'anteriore al limite, portando la moto al limite", ha proseguito Chicho Lorenzo.

La leadership di Martin

Per il motociclismo spagnolo è un ottimo momento. Tra i contendenti al titolo 2026 c'è Jorge Martin, già campione MotoGP nel 2024. Attualmente ha 12 punti di vantaggio su Marc Marquez in classifica. 'Martinator' ha scelto volontariamente di non operarsi al braccio. "Vedremo se quei fastidi torneranno. Quando si compete in un campionato e lo si perde per qualcosa che non si può controllare, è un peccato, no? Come l'altro giorno, quando ha perso molti punti, che ha stavolta compensato con il pessimo risultato di Marc".
Ma il pilota madrileno dell'Aprilia saprà reggere la pressione fino al termine del Mondiale, quando mancano ancora sette Gran Premi? "Si vedeva che era sotto troppa pressione. L'abbiamo visto in quella partenza in cui ha commesso un errore. Una delle cose è che quando siamo ansiosi, tesi, con tutto questo, il cervello non funziona allo stesso modo di quando siamo calmi. Ed è da lì che derivano quei problemi che a volte ha Martín".
Jorge Martin

Marquez l'"attore" principale

Ben più solido psicologicamente è Marc Marquez, che mostra una fiducia e una sicurezza straordinarie. Merito dell'esperienza, dopo aver conquistato nove titoli iridati. Peccato per quel problema al freno che gli ha impedito di salire sul podio al Red Bull Ring. "E' come un attore, che sa quando interpretare il personaggio che interpreta, soprattutto nei momenti di gioia. Ma nei momenti di preoccupazione non sa recitare, e si può sempre leggere tra le righe cosa gli passa per la testa. O anche quando fa delle affermazioni che non corrispondono del tutto a ciò che esprime il suo viso".

Toprak e Raul 'bocciati'

Chicho Lorenzo ha commentato anche l'ultimo posto di Toprak Razgatlioglu in sella alla Yamaha. "C'è ancora gente che scommette su Toprak e si giustifica dicendo che guida una moto scadente. Ma dai, se Quartararo è in terza fila, la Yamaha non può essere poi così male...". Qualche critica anche per Raul Fernandez: "Sembra che da quando ha firmato, ci sia stato un calo di forma... Non si può aspirare a essere un top player con questo tipo di incostanza".

Leggi anche

Pedro Acosta e l'addio a KTM "Soldi? No, voglio battere Marquez"Pedro Acosta e l'addio a KTM "Soldi? No, voglio battere Marquez"
Petrucci non merita un finale così brutto in Superbike: "Situazione triste"Petrucci non merita un finale così brutto in Superbike: "Situazione triste"
> Seguici anche su Instagram: @Corsedimoto
Marc Marquez

diLuigi Ciamburro

Continua a leggere

loading

Potrebbe anche piacerti

motogp-giappone-orari-2026
MotoGP

GP Giappone, alzataccia garantita: guida completa agli orari TV e streaming

27 settembre 2026
Pedro Acosta
MotoGP

Pedro Acosta e l'addio a KTM "Soldi? No, voglio battere Marquez"

27 settembre 2026
Senna Agius e Manu Gonzalez piloti Intact GP Moto2
MotoGP

Manu Gonzalez fuori dalla MotoGP: il team Tech3 spiega perché ha scelto Senna Agius

26 settembre 2026

Altre notizie

Superbike: Luigi Dall'Igna direttore generale di Ducati Corse

Dall'Igna incorona Bulega e boccia la stretta sulla Ducati: "Limitare la moto che vince non è la soluzione"

Superbike
Superbike: lo stand ZXMoto a Cremona

Superbike: in pista trionfa l’Italia, ma tra gli stand è invasione cinese

Storie di Moto
motogp-giappone-orari-2026

GP Giappone, alzataccia garantita: guida completa agli orari TV e streaming

MotoGP
56332_JDR_R10_2026_Action_result

Sportbike Cremona: prima vittoria Yamaha con Carter Thompson

In Pista
Iker Lecuona nel box Aruba Ducati Superbike al Cremona Circuit

SBK, Lecuona conquista Cremona sotto gli occhi di Morbidelli: c'è già sapore di 2027

Superbike

Articoli popolari

Senna Agius e Manu Gonzalez piloti Intact GP Moto2

Manu Gonzalez fuori dalla MotoGP: il team Tech3 spiega perché ha scelto Senna Agius

MotoGP
Pedro Acosta

Pedro Acosta e l'addio a KTM "Soldi? No, voglio battere Marquez"

MotoGP
Danilo Petrucci guida la BMW M 1000 RR in gara Superbike al Cremona Circuit

Petrucci non merita un finale così brutto in Superbike: "Situazione triste"

Superbike
pavoni-polato-motocross

Piccole Fontanesi crescono? Chi sono Chantal Pavoni e Cecilia Polato, wild card nel Mondiale WMX

Motocross
cake-osa-moto-elettrica

La rivoluzionaria CAKE Ösa che ha cambiato le regole della mobilità urbana

Storie di Moto
Privacy and cookie settings

Loading