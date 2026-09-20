MotoGP Austria: Pedro Acosta realizza il suo sogno! La classifica piloti aggiornata

Acosta e KTM spezzano la maledizione a Spielberg, ma anche Aprilia può essere soddisfatta, un po' meno Ducati: ecco come cambia la situazione nel Mondiale.

Finalmente Pedro Acosta ! Il Gran Premio d'Austria 2026 termina con la prima vittoria in una gara lunga MotoGP del pilota KTM, che ha reagito da campione al clamoroso errore commesso nella sprint race . La sua partenza dalla terza casella della griglia non è stata delle migliori, era finito quarto e poi ha rimontato. Al nono giro il sorpasso decisivo su Jorge Martin, dopo averlo studiato per un po'. Successivamente il due volte campione del mondo ha fatto valere il proprio passo, non ha sbagliato e si è regalato una giornata da sogno. La KTM non vinceva dal 2022, quindi ha spezzato un lungo digiuno nella top class del Motomondiale.

Dietro Acosta tris Aprilia, Marquez limita i danni

Con Acosta salgono sul podio anche i piloti del team factory Aprilia. Nel finale Marco Bezzecchi si è avvicinato tantissimo a Martin, forse un po' in sofferenza sia a causa del braccio sia per il fatto di aver spremuto tanto le gomme da inizio gara, ma lo spagnolo ha resistito e non si è mai reso davvero attaccabile. Martinator arriva davanti al compagno di squadra e conquista 20 punti importanti per la classifica generale, in cui è sempre leader.

Ottimo quarto posto per Ai Ogura con l'Aprilia del team SuperFile Trackhouse, mentre la migliore Ducati è quella di Marc Marquez, quinto al traguardo della gara MotoGP al Red Bull Ring. Il campione in carica ha limitato i danni, con la sua Desmosedici GP26 non è riuscito a ottenere di più. Un po' pesa l'errore al decimo giro, quando era quarto e si stava avvicinando a Bezzecchi, ma in curva 1 è finito lunghissimo e ha perso due posizioni. Ora sono 12 i punti che lo separano da Martin nella classifica generale.

Ottima sesta posizione per la KTM di Brad Binder, che ha preceduto Pecco Bagnaia. Per il pilota Ducati un passo in avanti rispetto alle scorse disastrose gare. Ottavo Fermin Aldeguer dopo aver subito una penalità di 3 secondi. In top 10 anche Fabio Di Giannantonio su Ducati VR46 e Johann Zarco su Honda LCR. Solo undicesimo Enea Bastianini. Disastro Yamaha, nessuna M1 in zona punti.

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CLASSIFICA PILOTI

Jorge Martin 306 punti Marc Marquez 294 (-12) Marco Bezzecchi 264 punti (-42) Pedro Acosta 234 punti (-72) Fabio Di Giannantonio 230 punti (-76) Ai Ogura 222 Raul Fernandez 203 Alex Marquez 158 Pecco Bagnaia 156 Fermin Aldeguer 115 Luca Marini 98 Enea Bastianini 97 Brad Binder 94 Diogo Moreira 65 Fabio Quartararo 61 Franco Morbidelli 56 Johann Zarco 45 Joan Mir 33 Jack Miller 28 Alex Rins 24 Toprak Razgatlioglu 21 Maverick Vinales 10 Iker Lecuona 9 Augusto Fernandez 6 Pol Espargaro 5 Takaaki Nakagami 3

CLASSIFICA COSTRUTTORI

Aprilia 442 punti Ducati 432 punti KTM 277 Honda 146 Yamaha 84