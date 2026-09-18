Acosta vola in Austria, ma non si illude: ci pensa Marquez a mettergli pressione

KTM sogna di tornare alla vittoria in MotoGP con il suo fenomeno, che però non vuole montarsi la testa: intanto, il suo futuro compagno di squadra lo rimette in gioco per il mondiale.

Pedro Acosta ha concluso al primo posto entrambe le sessioni di prove disputate oggi al Red Bull Ring. Veloce sul giro secco e anche sul passo gara, normale pensare che il due volte campione del mondo possa avere la chance di vincere la sua prima gara lunga in MotoGP. Una Sprint l'ha già vinta a Buriram quest'anno, ma dopo una penalità a Marc Marquez , quindi non gli dispiacerebbe affatto vincerne una senza che vi siano penalità di mezzo.

Il gran premio di casa della KTM sembra essere l'occasione ideale per vivere un weekend da sogno. Pur consapevole del suo potenziale, El Tiburon sa che non è il momento di esaltarsi eccessivamente. La concorrenza lavorerà forte per migliorare e anche nel suo box dovranno fare quanto necessario per metterlo in una condizione di competitività ancora maggiore.

MotoGP Austria, Prove: il bilancio di Acosta

Pedro Acosta frena gli entusiasmi: non si fida di Ducati e Aprilia

Sicuramente questo è il gran premio che abbiamo iniziato nel modo migliore - ha detto a mostrando buon ritmo con gomma media e buon potenziale con la morbida. Il mio giro veloce l'ho fatto con la morbida usata dalla bandiera rossa dovuta all'incidente di Alex Marquez. Sono contento. Stiamo soffrendo abbastanza nel terzo settore, uscendo da curva 4 non riesco a mettere trazione al suolo e tutta quella salita, con le due curve a sinistra, mi sta creando qualche difficoltà. Quindi cercheremo di spingere in quel punto". Il pilota del team Red Bull KTM Factory Racing è complessivamente soddisfatto delle sue performance a Spielberg, però non manca di sottolineare che c'è un settore nel quale ha bisogno di progredire: "- ha detto a Motosan ".

Vincere la sua prima gara in MotoGP nel gran premio di casa della KTM sarebbe come chiudere un cerchio, considerando anche che nel 2027 sarà nel box Ducati, però Acosta non vuole mettersi troppa pressione addosso e non sottovaluta i rivali: "Non c'è niente di deciso. Alla fine, c’è un Ogura che è arrivato da casa e si è piazzato terzo. Credo che ci siano tre Ducati molto vicine e penso che tutta la Q2 sia racchiusa in tre decimi, no? Bisogna vedere come andranno gli altri e come andremo noi domani".

Anche se è normale considerarlo il favorito del weekend, è troppo presto per emettere delle sentenze definitive. Ducati e Aprilia lavoreranno sodo per cercare di rovinare i sogni di gloria di Pedro e del suo team.

Marc Marquez considera Pedro per il mondiale

Marc Marquez ha terminato le prove con il quarto tempo e, ovviamente, è uno che bisogna sempre considerare per il weekend. Dopo le pre-qualifiche ha comunque ammesso di ritenere Acosta come il pilota da battere al Red Bull Ring di Spielberg: "Al momento è il favorito - riporta Motosan - perché oggi è stato chiaramente il più veloce. Inoltre, in passato abbiamo visto che le KTM hanno vinto gare qui e sono state veloci".

Il campione in carica MotoGP ritiene anche che il suo futuro compagno di squadra non debba essere escluso dalla corsa iridata, anche se i 65 punti di ritardo dalla vetta della classifica non sono pochi: "Penso che Pedro sia a una sessantina di punti di distacco - commenta Marquez - quindi è ancora in corsa per il mondiale. Mancano otto gare, tra il primo e il settimo ci sono meno di 80 punti". Giochi aperti, però forse per Acosta quella in Austria potrebbe diventare una sorta di ultima spieggia per rientrare davvero in corsa.