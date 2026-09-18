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Bol d’Or, BMW pole da urlo: pronti alle 24 Ore che assegnano il titolo FIM EWC 2026?

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di Redazione
venerdì, 18 settembre 2026 alle 19:02
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Il Mondiale Endurance 2026 si chiude in questi giorni col Bol d'Or: ecco chi ha fatto la pole position in tutte le categorie.
Tolta "l'eccezione" del 2025 (Suzuki di Yoshimura SERT Motul), BMW Motorrad World Endurance Team riprende il filo del biennio 2023-2024. C'è la M 1000 RR #37 in pole position al Bol d'Or, arrivano così i cinque punti assegnati al poleman. Per le altre classi, il Team Étoile partirà dalla pole position nella categoria Superstock, mentre il team High Side April Moto Louit partirà dalla prima posizione nella Production. Gran finale di stagione del FIM EWC al via sabato alle 15:00.

BMW polverizza il record 

Già in testa dopo la prima giornata di prove, la BMW numero 37 ha confermato la sua superiorità venerdì nella seconda sessione di qualifiche, disputata in condizioni di pista migliori. Con una media dei due migliori giri di 1'50.837, la squadra composta da Markus Reiterberger, Steven Odendaal, Michael van der Mark e Jérémy Guarnoni partirà dalla pole position nell'ultima gara del campionato mondiale FIM Endurance 2026.
Van der Mark, al suo debutto sul circuito Le Castellet, ha fatto segnare il giro più veloce dell'equipaggio in 1'50.744, dopo aver già stabilito un nuovo record assoluto della pista (1'50.704) nelle prove libere di giovedì mattina. La pole position porta cinque punti alla squadra guidata da Werner Daemen, riducendo a 14 il distacco dalla Yamaha numero 1 nella classifica generale.

Gli inseguitori 

Dietro, i distacchi sono minimi. L'AutoRace Ube Racing Team (BMW numero 76) di Naomichi Uramoto, Sylvain Guintoli e Kenny Foray si piazza al secondo posto con un vantaggio di 0,608 secondi, appena tre millesimi sulla Suzuki numero 12 del team Yoshimura SERT Motul (Gregg Black, Etienne Masson, Dan Linfoot), terza e con tre punti a suo carico. Completano la Top 5 la BMW numero 6 del team ERC Endurance, trascinata dai giri di Loris Baz e Marcel Schrötter, e la Honda numero 5 del team F.C.C. TSR Honda France.
Il leader del campionato, lo YART Yamaha Official EWC Team, partirà dalla settima posizione. Marvin Fritz, Karel Hanika e Leandro Mercado non hanno ottenuto punti in qualifica e dovranno difendere il loro vantaggio sulla distanza.

Le altre categorie 

Nella categoria Superstock, il Team Étoile ha dominato la classe. Decimo assoluto con una media di 1'52.531, la BMW #25 di Hikari Okubo, Motoharu Ito, Kaito Toba e Rei Toshima precede di tre decimi la Honda #77 del Wojcik Racing Team, undicesima assoluta, seguita dalla BMW #38 del Champion-Hert Powered by MRP.
Nella categoria Production, la Kawasaki #33 del team High Side April Moto Louit (Adrian Parassol, Bader Benlekehal, Alex Sarrabayrouse, Dylan Buisson) ha stabilito il miglior tempo di categoria in 1'57.400, precedendo di 0.135 secondi l'Audemar Motoclub Gemenos e il Legacy Competition.
I 56 equipaggi iscritti torneranno in pista sabato mattina per il warm up, prima della partenza dell'89ª edizione del Bol d'Or, prevista per le 15:00, per le 24 ore che decideranno le sorti del campionato.
-> Le classifiche complete su fimewc.com

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