La Superbike a Magny-Cours dove un pilota si sposò a Bol d'Or in corso!

Conclusa la pausa estiva, questo weekend il Mondiale Superbike torna in azione sulla pista di Magny-Cours. Non una "Cattedrale nel deserto", ma di fatto una Cattedrale nel cuore della Borgogna, senza particolari attrazione nelle aree circostanze.

Nel 2003 il tracciato di Magny-Cours fu anche una Cattedrale... per un matrimonio in piena regola passato nella storia, con protagonista un pilota in quel weekend impegnato in gara al Bol d'Or.

MATRIMONIO A BOL D'OR IN CORSO

Accadde in occasione della 67^ edizione della grande classica del motociclismo d'oltralpe svoltasi nel weekend del 13-14 settembre a Magny-Cours. La platea di 70.000 spettatori presenti non soltanto assistette al successo della Suzuki S.E.R.T. #2 condotta dall'eroe dei due mondi Jean Michel Bayle, Nicolas Dussauge e Sebastien Gimbert, ma anche ad un matrimonio celebrato ai box e sul rettifilo di partenza! Il giapponese Takaharu "Takha" Kishida, così come alla 8 ore di Suzuka (ed in svariate edizioni successive) al via con la Suzuki GSX-R 1000 #22 del sodalizio tra il Team 22 Police Nationale (la squadra dei poliziotti d'oltralpe) e TSUKIGI Racing, si sposò con la sua compagna Megumi proprio in prossimità del via.

EVENTO UNICO NEL SUO GENERE

Coppia di sposini applauditissimi dal pubblico, per una doppia cerimonia: la più convenzionale sul rettifilo di partenza, ma anche ai box, con la direttrice della squadra Anne-Marie Spitz che simpaticamente li ammanettò... ma per ricordar loro la sacralità del vincolo del matrimonio. Un curioso episodio in un Bol d'Or che risultò più faticoso di un matrimonio di lungo corso al buon Takha. Nelle prove Sebastien Diss, uno dei tre piloti dell'equipaggio, si infortunò, così dovette affrontare la 24 ore di gara con il solo Gwen Giabbani (futuro Campione del Mondo 2009 con la YART) come compagno di squadra.

MATRIMONIO E TRAGUARDO

Riuscirono a concludere al 12° posto assoluto dopo il 5° alla 8 ore di Suzuka, ma arrivò una grandissima gioia sportiva poche settimane più tardi per la squadra. Proprio il Team 22 Police Nationale conquisterà in data 6 ottobre 2003 la vittoria alla 200 miglia di Vallelunga con lo stesso Gwen Giabbani sulla Suzuki #22 affiancato da Frederic Moreira e, in quanto squadra dei poliziotti, dal nostro Paolo Blora! Non presente in quella circostanza Kishida, evidentemente in luna di miele...