Marc Marquez superstar: infrange un altro record di Valentino Rossi

Marc Marquez è tornato in corsa per il titolo mondiale MotoGP. La doppia vittoria di Aragon gli ha permesso di restare incollato ai vertici di classifica, recuperando il terreno perso tre settimane fa a Silverstone. Adesso il campione della Ducati è secondo, con 19 punti di distacco da Jorge Martin. E la prossima gara si terrà a Misano, dove il fenomeno di Cervera è solito brillare...

Nuovo record nella MotoGP

Al MotorLand non abbiamo ritrovato soltanto il Marquez che vince, ma anche il fuoriclasse che stabilisce record. Con la conquista del Mondiale 2025, ha pareggiato i conti con Valentino Rossi in termini di titoli iridati arrivando a quota nove. Sebbene la leggenda di Tavullia abbia ancora un certo vantaggio in termini di vittorie totali (contando tutte le categorie del Motomondiale), dopo il weekend di Aragon Marc ha totalizzato 77 vittorie in MotoGP, superando lo storico rivale.

Non solo. Marc Marquez è diventato anche il pilota con il maggior numero di vittorie in una singola categoria. Nessuno nella storia è mai riuscito ad accumulare 77 vittorie in una singola classe. Nemmeno in passato, quando un singolo pilota poteva competere in più di una categoria in una singola stagione. Le 76 vittorie di Rossi in classe regina sono ormai un ricordo del passato, così come le 68 di Giacomo Agostini nella 500cc e le 62 di Angel Nieto nella 125cc.

Rossi ancora primo...

È importante fare una precisazione. Marc ha superato Valentino Rossi per numero di vittorie solo nell'era MotoGP. Il Dottore ha gareggiato anche nella vecchia classe 500cc e, sommando le sue vittorie di quell'epoca, raggiunge quota 89 in Top Class. Un record perfettamente alla portata dello spagnolo, probabilmente solo questione di tempo...

Ciò che sembra più lontano, anche se non irraggiungibile, sono i podi: Marc ne ha 169 in totale, contro i 235 di Valentino. Contando solo la classe regina, lo spagnolo ne ha 130 e l'italiano 199. Sembra difficile per Marc considerando che ha 33 anni e praticamente corre con un braccio e mezzo.

Mamma Roser ad Aragon

A festeggiare la vittoria al MotorLand c'erano anche la fidanzata Gemma Pinto e mamma Roser. "Marc non vince sempre quando vengo a vederlo. Mi ha deluso molte volte, ma il risultato non mi interessa. Finché non si fanno male, sono contenta", ha commentato ai microfoni di 'AS' la signora Alentà. Molti davano per spacciato il fenomeno di Cervera dopo l'esordio stagionale sottotono. Invece è tornato alla ribalta per difendere il titolo mondiale. "Ve l'avevo già detto che Marquez non era finito... E voglio dire che amo tutti i tifosi che sostengono i miei figli".

Marc Marquez è destinato a diventare una Leggenda della MotoGP, ma non ha ancora finito la sua marcia trionfale. E a chi lo definisce un alieno, la madre ribatte: "Non è un extraterrestre, è fatto di carne e ossa. Quando lo tocchi, vedi che è fatto di carne, no?".