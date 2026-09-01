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La Cina accelera: KOVE in MXGP 2027 con team factory e grandi ambizioni

Motocross
di Diana Tamantini
martedì, 01 settembre 2026 alle 11:18
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Alla faccia della smentita: KOVE arriva ufficialmente in MXGP nel 2027 con un team factory, due piloti e un progetto a lungo termine per dominare la 450.
La Cina fa davvero sul serio nel Motocross. Dopo la conferma di JHL Moto allo storico debutto nel prossimo evento MXGP a Shanghai, ecco l'ufficialità dello sbarco da parte di KOVE nel Mondiale MXGP nella stagione 2027 e con un proprio team factory. Due i piloti da schierare, per il momento non c'è nessuna conferma sui nomi, ma quel che è certo è che ci sarà (almeno) un marchio cinese a tempo pieno nella classe 450 del Mondiale Motocross. E meno male che lo scorso maggio era arrivata la smentita di un impegno imminente! A quanto pare era solo un modo per sviare l'attenzione, fino alla conferma vera e propria dopo le tante voci. Come quelle che si rincorrono su ZXMOTO, vedremo se più avanti arriverà un'altra ufficialità, ma al momento ci ha pensato proprio il profilo social della squadra ufficiale a confermare la notizia.

Cina all'attacco: KOVE sbarca in MXGP 

"Volevate vedere KOVE in MXGP, ora stiamo facendo sì che accada. MXGP 2027, stiamo arrivando! Siamo orgogliosi di annunciare ufficialmente che KOVE si sta preparando per approdare in MXGP nel 2027 con una sua squadra factory. I preparativi sono già in corso, inclusi sviluppo della moto, test e costruzione di una struttura completa per il team ufficiale. Comincia un nuovo capitolo". Poche parole ma chiarissime: il programma iniziale era passare per l'Europeo, invece il marchio cinese ha deciso di passare subito alla sfida più impegnativa, la classe 450, a dimostrazione delle grandi ambizioni e della determinazione ad emergere in questa specialità.
Come accennato, ci saranno due piloti al via per il team KOVE in MXGP, con Tom Steensels nelle vesti di team manager della squadra. La Cina ha le idee molto chiare: questo vuole essere solamente il primo passo di un programma agonistico a lungo termine con un obiettivo chiaro, far sì che il marchio KOVE riesca ad affermarsi ai massimi livelli del motocross e chiaramente non solo come comparsa. La formazione completa di piloti e team verrà annunciata in seguito.

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