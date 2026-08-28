Italia giovane e feroce: svelato il tridente azzurro per il Motocross Nazioni 2026

MXoN 2026, svelata l’Italia: Adamo, Zanchi e Bonacorsi compongono il trio azzurro carico per l'appuntamento in Francia.

Sarà un'Italia giovane ma molto decisa: ecco finalmente svelato il terzetto tricolore da schierare nel prossimo Motocrosso delle Nazioni, in programma nei giorni 3-4 ottobre a Ernée, in Francia. Andrea Adamo in MXGP , Ferruccio Zanchi in MX2 ed Andrea Bonacorsi in Open, con Alberto Forato come riserva: per i primi tre nomi abbiamo una media di 22 anni, assieme a tanta determinazione ad essere protagonisti nell'appuntamento di fine stagione proprio nello stato in cui, nel 2023, la squadra azzurra portò a casa un bel terzo posto.

Motocross Nazioni tra nomi di grido e grandi assenti

Un altro nome in lizza era certamente quello di Valerio Lata, ma ultimamente circolano parecchie voci sulla possibile fine prematura della collaborazione con Honda... Tornando al quadro generale, è il momento in cui un po' tutte le nazioni stanno svelando i loro assi per il MXoN 2026, dai Paesi Bassi che mettono in campo Jeffrey Herlings, Kay De Wolf e Glenn Coldenhoff alla Spagna che punta tutto su Jorge Prado, Guillem Farres e Ruben Fernandez, senza dimenticare il Belgio coi gemelli Lucas e Sacha Coenen più Liam Everts, giusto per citare i nomi di alcuni protagonisti di questa stagione. Grandi assenti invece i fratelli Jett e Hunter Lawrence per il Team Australia (in pausa dopo i tanti impegni stagionali), ma anche la Germania deve fare a meno di Ken Roczen (altrimenti impegnato in USA) o di Simon Laengenfelder (chiamato ad operarsi a stagione conclusa).

I commenti FMI

Giovanni Copioli, Presidente FMI: "Ci presenteremo ad Ernée con una squadra giovane e desiderosa di ottenere un bel risultato. I nostri piloti hanno già dimostrato di tenere molto alla Maglia Azzurra e metteranno in mostra l'orgoglio di rappresentare il nostro Paese anche davanti al numeroso pubblico della pista francese".

Thomas Traversini, Commissario Tecnico FMI: "Andremo in Francia consapevoli di poter dire la nostra, così come è accaduto nel 2023 con il terzo posto. La pista si adatta bene alle nostre caratteristiche e i piloti sono già ora molto carichi e motivati. Siamo un bel gruppo e posso garantire che tutti daranno il massimo".