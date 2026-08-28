Allarme Aprilia ad Aragon, Bezzecchi è preoccupato: "Devo sopravvivere"

Condizioni fisiche non perfette per il pilota Aprilia, costretto a correre un po' in difesa anche al MotorLand: difficile salire sul podio?

A Silverstone ha conquistato due podi eroici, considerando le operazioni alla clavicola sinistra e al ginocchio sinistro che ha dovuto affrontare dopo la caduta al Sachsenring, tre settimane dopo ad Aragon cosa riuscirà a fare? Il riminese non è ancora al 100% e potrebbe soffrire anche in questo weekend MotoGP che sulla carta sembra favorevole a Ducati, per le caratteristiche della pista.

MotoGP Aragon: le condizioni fisiche di Bezzecchi

La gara di Silverstone è stata bella, ma dura e dopo il weekend ho sofferto parecchio soprattutto al ginocchio, che richiede tanto tempo per guarire. Guidarci sopra non è il migliore antidolorifico Ho dato il massimo a Silverstone e darò il massimo anche qui. La pista di Aragon mi piace, ma Marc Marquez sarà molto veloce, come tutti gli altri piloti Ducati. Cercherò di sopravvivere". Bezzecchi ha avuto una piccola ricaduta dopo il gran premio in Inghilterra e in conferenza stampa ad Aragon ha spiegato la sua situazione dal punto di vista fisico: "".

La clavicola sinistra non preoccupa troppo il pilota romagnolo, invece il ginocchio sinistro è una vera bega: "La spalla sta recuperando abbastanza bene, anche se non è ancora come vorrei. Alla fine si è trattato di un infortunio alla clavicola, non è estremamente grave, anche se la frattura era grossa. L’intervento è stato un po’ più lungo rispetto ad altre volte in cui ho subito fratture, ma il vero problema è il ginocchio, che sta richiedendo più tempo: all'interno si è accumulato del liquido che rende difficile piegare la gamba e spingere sul piede. Sto facendo il possibile per accelerare la guarigione, ma dovrò soffrire".

Tempi di recupero incerti

Bezzecchi non ha saputo indicare una tempistica per la guarigione del suo ginocchio sinistro. Sicuramente è positivo che, dopo il GP ad Aragon, ci sarà una settimana per poter riposare prima della doppietta Misano-Austria che lo potrebbe mettere a dura prova. Per la sua corsa al titolo mondiale non è nella situazione migliore, però lui è uno abituato a non mollare mai e ad andare oltre il dolore. Al MotorLand dovrebbe essere più complicato salire sul podio, però la sua missione è ottenere il miglior risultato possibile in base al potenziale che avrà.

Nella classifica generale ha 31 punti di ritardo dal leader Jorge Martin, suo compagno di squadra che spera di poter battere le Ducati e lasciare Aragon con un vantaggio superiore dell'attuale sugli inseguitori. Serve attendere le sessioni di prove di questo venerdì per iniziare a farsi un'idea dei valori in pista.